Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

  13:15
Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce kompletně uzavřou původní hlavní komunikaci mezi Gajerem a Opatovcem. Krátká uzavírka se dotkne i tunelu Hřebeč.
foto: Luděk Peřina, ČTK

Ačkoli nejdelší zprovozněný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem slouží řidičům už bezmála tři měsíce, dokončovací práce jsou stále v plném proudu.

Na ozelenění a finální terénní úpravy čeká například velký ekodukt pro migrující zvěř, dobudovat chybí například zcela nové napojení silnic třetích tříd z Mikulče a Opatovce na původní „pětatřicítku“ či místní komunikaci podél dálnice do Gajeru.

Stejně tak čekají opravy i samotnou silnici I/35, po které ještě před čtvrt rokem jezdilo bezmála 15 tisíc vozidel. Dokončovací práce si vyžádají uzavření silnice od křižovatky na Mikuleč po okružní křižovatku u Opatovce.

„Uzavírka je naplánovaná od 1. dubna do 30. července, ale to neznamená, že práce neskončíme dřív. Jde o rezervu kvůli klimatickým podmínkám či jiným okolnostem,“ řekla stavbyvedoucí Klára Šemberková ze společnosti MI Roads.

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Práce se budou soustředit na obnovu komunikace pod dálniční estakádou a na dokončení nově přeložené stopy I/35 u dálničního mostu u Opatovce, kde původní trasu silnice překřížila dálnice.

„Pod estakádou dojde k obnově asfaltových vrstev na úseku dlouhém přibližně 200 metrů. Současně budou odstraněna betonová svodidla, která budou nahrazena finálními ocelovými svodidly. Tyto práce jsme nemohli provést před zprovozněním dálnice. U Opatovce dojde ke kompletní výměně vozovky až na podloží, odstranění části původní komunikace a úpravě profilu tak, aby vše odpovídalo normám,“ dodala Šemberková.

Výstavba nové křižovatky u Mikulče bude probíhat souběžně, do staré cesty však stavební práce tolik nezasáhnou, jelikož jde pouze o dobudování připojovacích větví. Na hlavní silnici se změní jen vodorovné dopravní značení.

Objízdná trasa nebude pro většinu aut zásadní komplikací, neboť povede po nezpoplatněném úseku dálnice. Zemědělská technika a vozidla, která nesplňují zákonem daný osmdesátikilometrový rychlostní limit pro jízdu na dálnicích, bude muset přes Svitavy.

Na jaře nepůjde o jediné omezení na I/35. V rámci pravidelné údržby se od úterý 31. března 6 hodin do čtvrtka 2. dubna 18 hodin uzavře tunel Hřebeč. Vyplývá to z úřední desky Pardubického kraje. Objízdná trasa povede po staré silnici přes Hřebeč. Rozsáhlou modernizací prošel tunel Hřebeč v roce 2022, kdy objížďka trvala přes sedm měsíců.

Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových...

9. března 2026  15:59

Lepší parkování u koupaliště do začátku léta? Město vyjde na dva a půl milionu

Zatím lidé u největšího pardubického koupaliště parkovali na louce. Město...

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde auta zatím parkovala na louce. Řidičům, kteří v lokalitě často dostávali pokuty za to, že stáli na „zeleni“ by se...

9. března 2026  10:43

