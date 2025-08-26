Incident kvůli nevěře v Hlinsku. Pobodaný muž skončil v nemocnici

  12:58
Násilný konflikt dvou mužů v Hlinsku na Chrudimsku od sobotního večera vyšetřují policisté. Dvaatřicetiletý muž tam nožem zaútočil na o dva roky staršího soka, kterého musel do traumacentra transportovat vrtulník. Příčinou napadení byla podle zjištění redakce nevěra.

Ke konfliktu mezi dvěma muži došlo v Husově ulici v centru města v sobotu po jednadvacáté hodině. Vzájemná slovní rozepře vyústila ve fyzické napadení, při kterém agresor podle zdroje iDNES.cz použil nůž.

Útok nožem v Hlinsku. Po hádce skončil pobodaný muž v nemocnici, zasahovat musel vrtulník. (23.srpna 2025)

Mluvčí záchranářů Josef Strašík potvrdil, že pacient byl s mnohačetnými zraněními transportován vrtulníkem do traumacentra v Hradci Králové.

„Na místo jsme vyslali lékařskou posádku z Hlinska i posádku Rychlé zdravotnické pomoci ze Skutče a zároveň Leteckou záchrannou službu Královéhradeckého kraje,“ doplnil Strašík.

Útočníka zadrželi policisté. „Kriminalisté obvinili dvaatřicetiletého podezřelého z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

Podle zjištění iDNES.cz měl celý konflikt vzniknout poté, co agresor zjistil, že starší muž má údajně vztah s jeho ženou.

