Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.
Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě před bytem. (5. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Událost se stala v pondělí po 22. hodině. Ve chvíli, kdy muž se samopalem otevřel dveře svého bytu, začal se zbraní vycházet směrem k sousedovi. Ten dostal strach, vrátil se domů a zavolal policii.

„Na místo okamžitě vyrazily všechny dostupné hlídky včetně velitele. Po získání prvotních informací se policisté vydali směrem k bytu podezřelého,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Muž se samopalem zavěšeným na zádech a nožem v ruce seděl před bytem. Policie proti němu použila donucovací prostředky a zadržela jej. „Dechová zkouška u něj prokázala bezmála 2,5 promile a pozitivní byl také test na drogy,“ řekla Kopecká.

Policie s mužem zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování. Zbraň byla podle všeho nefunkční. „Jednalo se o znehodnocenou útočnou pušku vzor 58, která byla odeslána na expertizu,“ popsala Kopecká.

Zároveň dodala, že kvůli tragickým událostem u nás i v zahraničí nebude Policie ČR oznámení podobného typu nikdy brát na lehkou váhu a bude k němu přistupovat s naprostou vážností. „Lidé by proto měli důkladně zvažovat své chování, popřípadě počítat s jeho následky,“ řekla Kopecká.

