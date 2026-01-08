Událost se stala v pondělí po 22. hodině. Ve chvíli, kdy muž se samopalem otevřel dveře svého bytu, začal se zbraní vycházet směrem k sousedovi. Ten dostal strach, vrátil se domů a zavolal policii.
„Na místo okamžitě vyrazily všechny dostupné hlídky včetně velitele. Po získání prvotních informací se policisté vydali směrem k bytu podezřelého,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Muž se samopalem zavěšeným na zádech a nožem v ruce seděl před bytem. Policie proti němu použila donucovací prostředky a zadržela jej. „Dechová zkouška u něj prokázala bezmála 2,5 promile a pozitivní byl také test na drogy,“ řekla Kopecká.
|
Opilý agresor v obchodě ohrožoval lidi nožem, jednoho oloupil. Hrozí mu 10 let
Policie s mužem zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování. Zbraň byla podle všeho nefunkční. „Jednalo se o znehodnocenou útočnou pušku vzor 58, která byla odeslána na expertizu,“ popsala Kopecká.
Zároveň dodala, že kvůli tragickým událostem u nás i v zahraničí nebude Policie ČR oznámení podobného typu nikdy brát na lehkou váhu a bude k němu přistupovat s naprostou vážností. „Lidé by proto měli důkladně zvažovat své chování, popřípadě počítat s jeho následky,“ řekla Kopecká.
|
24. října 2024