Petice nepomohla, předválečná vila v Ústí nad Orlicí padne kvůli parku

Město s opravou vily u Roškotova divadla nepočítá, protože by stála třicet milionů korun, a navíc radnice tvrdí, že ji nepotřebuje.

Ústí nad Orlicí budovu koupilo za milion korun už v roce 2014 kvůli její poloze u parku. Od té doby podle starosty Petra Hájka (Oušťáci) nikdy nebyla řeč o tom, že ji je třeba chránit. Petice jej proto překvapila.

„K tomuto objektu se v Ústí nad Orlicí nikdy nepřistupovalo tak, že by měl mít nějakou historickou hodnotu,“ řekl Hájek s tím, že za peticí vidí politiku a blížící se komunální volby.

„Hledá se téma, které může rezonovat a může společnost začít rozdělovat. Tak to vnímám,“ uvedl Hájek.

Zastupitel Ústí nad Orlicí Petr Strákoš, který petici organizuje, to odmítl. „Není to pravda. Už po vyhraných volbách 2018 jsem jasně řekl, že s bouráním vily nebudu souhlasit. Uznávám jen, že jsme možná měli být ostřejší a petice tu mohla být už rok a půl či dva roky zpátky,“ řekl Petr Strákoš, který byl původně ve stejném sdružení jako Hájek.

Vila má ustoupit veřejným toaletám

Ústí nad Orlicí už roky připravuje přeměnu parku u Roškotova divadla, u něhož podle projektu vznikne terasa, bude tam fungovat i amfiteátr se zastřešeným pódiem, kavárna či dětské hřiště. Janderova vila stojící na okraji areálu má ustoupit mimo jiné i veřejným toaletám.

Vila byla dokončena v květnu roku 1911 a částečně přestavěna v roce 1934 ve stylu tradicionalistické meziválečné moderny. Až do konce 40. let 20. století byla sídlem továrníka Bohuslava Jandery, po válce byla znárodněna a vrácena potomkům v roce 1999. Mezitím sloužila jako mateřská škola, sídlo Českého svazu bojovníků za svobodu a jako sídlo DDM. Podle petice je dům hodnotný.

„Dům bezprostředně odkazuje k urbanistické a architektonické situaci, pro niž přizpůsobil architekt Kamil Roškot budovu divadla,“ píše se v petici.

Památkáři to vidí jinak. „Architektonická hodnota této Janderovy vily výrazně nepřevyšuje průměrnou dobovou architektonickou produkci ani neobsahuje výrazně progresivní prvky,“ uvedla ve svém novém stanovisku ředitelka pardubického pracoviště Národního památkového ústavu Naděžda Pemlová. Výtvarně a řemeslně nadprůměrně kvalitním prvkem je podle ní například kované zábradlí schodiště.

Do sporu ještě může zasáhnout ministerstvo kultury, kam Společnost ochránců památek ve východních Čechách podala na začátku ledna návrh na prohlášení vily za kulturní památku.

„Ale my se ve skutečnosti nepřeme o to, zda má být budova památkově chráněna. Je to prostě budova, která do Ústí patří, má dlouhou historii a postavil ji člověk, který se zasloužil o rozvoj města a významně přispěl na budovu Roškotova divadla. Proto by neměla být zbořena,“ řekl Strákoš.

Pře se vede i o náklady na rekonstrukci budovy. Podle nejnovějšího posudku, který si město objednalo, by oprava stála 30,5 milionu korun. Strákoš to označuje za strašení a nevěří, že by oprava domu byla tak drahá.

Vedení města má nyní od zastupitelů souhlas s tím, aby v přípravě budování parku pokračovalo. Starosta považuje za důležité, že přímo z Ústí nad Orlicí petici podepsalo jen kolem tří stovek lidí. „Drtivou část ústecké veřejnosti petice nezasáhla,“ řekl Hájek.