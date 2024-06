Architekti nechali veřejnost nahlédnout do Perly, galerií je podle nich už dnes

Prosvětlené industriální prostory architektonické studio Chybik + Kristof využilo k ojedinělé jednodenní prezentaci projektu Galerie Perla, který byl před dvěma lety v otevřené architektonické soutěži vyhodnocen jako ten nejlepší. Charakter místa nejcennější části bývalé továrny chtějí architekti zachovat.

„Tady chybí jen návštěvníci a umělecká díla. Kdo si pozorně prohlédne naše vizualizace, vidí, že jsme tady zachovali spoustu původních věcí. Myslíme si, že čím víc toho tady zachováme, tím víc místu zůstane charakter, který je v objektu dnes,“ řekl architekt Ondřej Chybík.

Ten zájemcům představil nejnovější pohledy na budoucnost industriálního dědictví. K vidění byly na deseti velkoplošných obrazovkách nové 3D pohledy na exteriér i interiér nové galerie, která má být spolu s kavárnami místem pro společenská setkávání. Projekt počítá s tím, že dnes uzavřená kancelářská část bloku a kotelna s rozvodnou se otevře do širšího centra města.

„Nádvoří bude přístupné maximálním možným způsobem ze všech čtyř stran. Nový vstup směrem z náměstí umožní průchod na nádvoří a dál k novému domu dětí a mládeže. Půjde o příjemnou zkratku z centra města, při které dotyčný člověk zjistí, zda se na nádvoří neděje nějaká pěkná akce,“ dodal Chybík, který představil třeba nové pohledy na kavárnu propojující vnitřní nádvoří včetně piazzety uličního nároží. Dominantou areálu zůstane i komín, jenž má stejně jako další části zdobit perleťový prvek.

Podle starosty Ústí nad Orlicí Petra Hájka není důležité, kdy galerie vznikne, ale že vůbec vznikne.

„Nikdo nevěřil, že Perla může ožít“

„Snahou je vás všechny nadchnout, abyste té myšlence věřili. Když jsme prezentovali dům dětí a mládeže, také většina nevěřila, že Perla může v horizontu deseti let změnit svoji tvář. I ve vazbě na budované ateliéry Střední školy uměleckoprůmyslové dostává galerie další rozměr, další možnosti pro budoucí směřování našeho města,“ sdělil starosta.

Město má v současné době zatím prioritu jinde. A tou je stavba nového objektu domova důchodců, která bude město v dalších letech finančně limitovat.

„Je to běh na dlouhou trať. Možná se tady za deset let setkáme a budeme z modelu odfukovat prach a budeme ve stejné situaci jako dneska, anebo naopak tady budeme stát na nějaké výstavě. Peníze na revitalizaci brownfieldů existují a dají se najít,“ dodal k projektu za zhruba 200 milionů.

Chystaný projekt galerie by se podle architekta mohl díky své otevřenosti stát novým pulzujícím místem.

„Litomyšl má svůj zámek. A možná tohle může být vaším zámkem, kam nebudete přicházet pouze jako návštěvníci, ale bude to místo, kam přijedou návštěvy nejen ze všech koutů republiky. Věřím, že je to místo, na které byste vy jako uživatelé a my jako tvůrci mohli být v budoucnu pyšní,“ představil Chybík projekt, ke kterému jsou hotové vizualizace, fyzický model a studie.

V současné době vzniká dokumentace pro stavební povolení.

Původní Hernychova továrna byla založena již v roce 1855, za druhé světové války se zde vyráběly letecké motory. V roce 1989 již státní podnik Perla zaměstnával 5 239 pracovníků v 15 výrobních závodech.

Značka Perla byla výkladní skříní města, díky níž Ústí získalo přízvisko východočeský Manchester. Během privatizace došlo v roce 1994 k rozdělení podniku a jeho proměně na akciovou společnost. Před vyhlášením konkurzu měla Perla v Ústí nad Orlicí už jen tři závody – tkalcovnu, barevnu a úpravnu.

Ještě než textilka v roce 2009 definitivně zkrachovala, zaměstnávala 400 lidí. Budoucí galerie vznikne transformací původní výrobní budovy s trafostanicí z 19. století, tehdy v podání architekta Pavla Janáka.