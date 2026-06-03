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VIDEO: Čapí mládě se v hnízdě zamotalo do vlasce. Navíc ho sužoval déšť i červi

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  17:49
Pozorné sledování webkamery nad čapím hnízdem v městské části Hylváty v Ústí nad Orlicí přivedlo záchranáře k mláděti, které bezvládně leželo zamotané do vlasce. Na pomoc vyrazili i hasiči, kteří společně s pracovníkem záchranné stanice zvíře vysvobodili. Mládě muselo podstoupit ošetření a nyní se zotavuje.

Jednotka profesionálních hasičů z Ústí nad Orlicí vyrazila k mláděti v nesnázích v pondělí krátce po jedenácté hodině dopoledne. Společně s Milanem Oppou ze záchranné stanice Pasíčka se dostali k hnízdu, které je umístěno ve výšce zhruba patnácti metrů.

„Všiml jsem si, že jedno z mláďat není schopno pohybu. Okamžitě jsem volal hasiče a vyrazil na místo. Na místě jsme zjistili, že má omotaný vlasec kolem krku a pravé nohy,“ řekl redakci iDNES.cz Oppa.

„Hasiči na místě ustavili výškovou techniku a ve spolupráci s pracovníkem záchranné stanice zraněného čápa bezpečně vyprostili. Následně byl převezen k odbornému ošetření,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Vzhledem k nepříznivému počasí byla mláďata silně promáčena a nejmenší z nich boj s vlascem pořádně vysílil. „Po převozu na záchrannou stanici jsme zjistili, že se pravděpodobně jedná o nejslabší z mláďat, které bylo napadené červy,“ řekl Oppa.

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Mláděti by podle jeho slov již nemělo jít o život, ale to se naplno ukáže až v příštích dnech. „Zotavuje se, ale zítra se to může změnit. Nelze nyní s jistotou říci, zda to přežije,“ dodal.

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