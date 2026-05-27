Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Autor:
  10:11
Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. V nálezu poukázal na presumpci neviny.
ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Znovu rozhodne soud v Ústí nad Orlicí, původně muž dostal čtyři roky nepodmíněně. Žena s poruchou osobnosti a sníženým intelektem byla v době údajné trestné činnosti dospělá. Spornou otázkou zůstává to, zda dokázala dát najevo nesouhlas a zda muž zneužil její bezbrannost.

V kauze šlo o situaci „tvrzení proti tvrzení“, konstatoval ústavní soudce Tomáš Langášek. Justice tak měla být obzvlášť pečlivá při zvažování argumentů a důkazních návrhů obžaloby i obhajoby.

„Těmto požadavkům ale soudy nedostály. Stěžovatelovu skutkovou verzi odmítly na základě nepřesvědčivých a někdy až nelogických argumentů. Skutečnosti svědčící ve prospěch stěžovatele ignorovaly či bagatelizovaly,“ řekl Langášek.

Znásilněné dívce soud výrazně snížil odškodnění, po zásahu ÚS rozhodne znovu

Muž tvrdil, že vztah byl oboustranně dobrovolný, justice však uvěřila výpovědi ženy. „Stojí-li výsledek trestního řízení v převážné míře na výpovědi jediné osoby, zde poškozené, musejí soudy obviněnému poskytnout co nejširší prostor ke zpochybnění tohoto důkazu i k předložení vlastní verze skutkového stavu. Neučiní-li tak, jako se stalo právě v nyní posuzovaném případě, poruší právo obviněného na soudní ochranu,“ uvedl Ústavní soud.

V nálezu ústavní soudci kritizovali dokazování před soudem v Ústí nad Orlicí i rozhodnutí odvolacího soudu v Pardubicích.

Muž se nyní z výkonu trestu dostane na svobodu, formálně o tom rozhodne soud v Ústí nad Orlicí. „Mají veškeré podklady, aby tak mohli učinit bezodkladně,“ uvedla předsedkyně senátu Ústavního soudu Dita Řepková.

Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. V nálezu poukázal na presumpci neviny.

