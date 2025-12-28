Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je prostata nebo močová trubice. Pomáhá mužům, ale slouží i jako nebolestivá alternativa vyšetření recidivních zánětů u žen. (22. prosince 2025) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Hana Lanková
  15:00
Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu jsou prostata nebo močová trubice. Pomáhá mužům, ale slouží i jako nebolestivá alternativa vyšetření recidivních zánětů u žen. V rozhovoru otevřeně mluví o prevenci rakoviny prostaty i o tom, proč mají sex a masturbace v péči o zdraví nezastupitelné místo.

Málokdo by přemýšlel nad tím, jak moc o našem zdraví dokáže prozradit obyčejné močení. Délka i síla proudu moči přitom hrají klíčovou roli při včasném odhalení potíží s močovou trubicí nebo prostatou.

Pardubický urolog s více než pětadvacetiletou praxí Marcel Janda v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak tyto problémy rozpoznat včas, co mají společného urologické potíže s pivem nebo proč je pro zdraví důležitý sex i masturbace. Pro pacienty, kteří se v ordinaci necítí dobře, navíc vyvinul speciální čůrací kelímek pro domácí použití, který může pacientům pomoci překonat ostych a upozornit na problém dřív, než se rozvine.

Stačil pak jednoduchý endoskopický zákrok a jemu se výrazně zlepšila kvalita života. Doteď si pamatuji, jak nemohl věřit tomu, že ze dne na den zase močí přes plot.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
