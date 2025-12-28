Málokdo by přemýšlel nad tím, jak moc o našem zdraví dokáže prozradit obyčejné močení. Délka i síla proudu moči přitom hrají klíčovou roli při včasném odhalení potíží s močovou trubicí nebo prostatou.
Pardubický urolog s více než pětadvacetiletou praxí Marcel Janda v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak tyto problémy rozpoznat včas, co mají společného urologické potíže s pivem nebo proč je pro zdraví důležitý sex i masturbace. Pro pacienty, kteří se v ordinaci necítí dobře, navíc vyvinul speciální čůrací kelímek pro domácí použití, který může pacientům pomoci překonat ostych a upozornit na problém dřív, než se rozvine.
Stačil pak jednoduchý endoskopický zákrok a jemu se výrazně zlepšila kvalita života. Doteď si pamatuji, jak nemohl věřit tomu, že ze dne na den zase močí přes plot.