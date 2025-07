Zastupitel Jevíčka a starosta krajských dobrovolných hasičů Josef Bidmon (3PK) načerno rozšířil svou chatu nad Smolenskou přehradou. V roce 2023 začal usilovat o dodatečné povolení stavby.

Městský úřad v Moravské Třebové mu vyšel vstříc, i když to bylo v rozporu s územním plánem. Loni rozhodl o dodatečném povolení přístavby, nezajímal se o názor dvou sousedů ani města Jevíčka.

Ignoroval fakt, že podle platného územního plánu Jevíčka může mít zastavěná plocha chaty maximálně 60 metrů čtverečních a Bidmonova chata má 92 metrů.

Podle státního zástupce Michala Dadáka tak tamní stavební úřad postupoval úmyslně v rozporu se zákonem, a proto nyní čelí vedoucí i dvě jeho podřízené obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Policie nasadila minulý rok při vyšetřování případu odposlechy kanceláří i telefonů úředníků, některé jejich rozhovory soud nechal tento týden přehrát.

Ukázalo se, že úředníci pravděpodobně věděli, že dodatečné povolení jde za hranu zákona. V soukromých debatách to vysvětlovali často tak, že „chtěli být slušní“ a nechtěli, aby Bidmon musel přístavbu zbourat.

Úřednice u jiné stavby povolila hromosvod, který tam nebyl

Zároveň je z odposlechů rozhovorů patrné, že něco podobného se nestalo poprvé. Jedna z úřednic v soukromém telefonátu přiznala, že povolila jednomu soukromému stavebníkovi nový dům bez hromosvodu. „Měl revizi hromosvodu, a neměl hromosvod. Tak jsem to schválila,“ řekla.

V dalších rozhovorech zazněly i jiné příklady, kdy nová hala nerespektovala územní plán anebo úřad vyšel vstříc jedné obci u Moravské Třebové při kolaudaci, která by za normálních okolností neprošla.

Podle státního zástupce Michala Dadáka to dokazuje, že nešlo o ojedinělý výstřelek, ale stavební úřad opakovaně vydával nezákonná rozhodnutí. „Obžalovaní sami hovoří o jiných případech, ve kterých došlo k protiprávnímu, nezákonnému, špatnému jednání,“ uvedl.

Obhájci ale proti takovému závěru protestovali. Podle nich mají podobné věty získané z odposlechů minimální hodnotu. „Nechť se to prošetří, ale pokud to není prověřeno, před tímto soudem jako by to neexistovalo,“ podotkl obhájce Rudolf Skoupý.

Z odposlechů se zdá, že úředníci nezískali od Bidmona žádnou protislužbu. Vedoucí stavebního úřadu a jeho podřízená od něj dostali víno, což státní zástupce nepovažuje za úplatek.

Kvůli kauze čelí obvinění z křivé výpovědi samotný Bidmon a dvě úřednice. Jedna z nich v odposleších nabádala kolegyni, ať dárek v podobě dvou vín před policií zapře. „Dvě flašky vína? Kdyžtak se pak přiznáš a řekneš, že jsi to nepovažovala za úplatek.“