Opuštěný pes na ulici byl značně nervózní a na strážníky dokonce vrčel. Že jde o zvíře s dobrým orientačním smyslem, došlo strážníkům hned vzápětí. Pes vyčkával před vchodem a když mu hlídka otevřela, zamířil přímo ke dveřím jednoho z bytů. Ačkoliv se uvnitř svítilo a bylo slyšet televizi, na zvonění ani bouchání zprvu nikdo nereagoval.
Hlídka proto psa nakonec odchytila a odvedla do služebního vozidla. Právě v tu chvíli se ve dveřích bytu objevil opilý majitel.
„V opilecké pýše muž tvrdil, že není možné, aby byl pes v autě, když je doma. Trval na tom, že svou pravdu dokáže a pozval strážníky dál, aby se na zvíře podívali,“ popsal mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Mužovo „důkazní řízení“ ovšem trvalo jen malou chvíli a neproběhlo tak úplně podle jeho představ. Než totiž strážníci stihli zareagovat, muž pravděpodobně vlivem alkoholu zavrávoral, přeletěl kotrmelcem přes konferenční stolek a hlavou narazil do lednice.
„V návaznosti na to se pomočil a pokálel. Když pominula ta chvíle úžasu z náhlého zvratu dějin, došlo na dechovou zkoušku. Přes dvě promile,“ doplnil Sejkora.
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Vzhledem k poranění hlavy, které si muž způsobil, přivolali strážníci záchrannou službu. Ta pacienta transportovala do pardubické nemocnice k ošetření. Psa strážníci převezli do útulku, kde počká, než majitel vystřízliví.