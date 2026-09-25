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Pes je doma, tvrdil opilec, jehož zvíře našli na ulici. Pak si při pádu rozbil hlavu

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  11:53

Opilý muž tvrdil strážníkům, že má svého psa doma. Ten na něj čekal před vchodem. (25. září 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Původně mělo jít o běžný odchyt psa, který v noci stál před vchodem do bytového domu na Dubině v Pardubicích. Zvíře se ale lapit nenechalo a strážníky dovedlo až ke dveřím bytu. Když se hlídka dobouchala na opilého páníčka, byl muž přesvědčen, že svého psa má doma, což chtěl strážníkům ukázat. Místo toho ale skončil po ošklivém pádu v nemocnici.

Opuštěný pes na ulici byl značně nervózní a na strážníky dokonce vrčel. Že jde o zvíře s dobrým orientačním smyslem, došlo strážníkům hned vzápětí. Pes vyčkával před vchodem a když mu hlídka otevřela, zamířil přímo ke dveřím jednoho z bytů. Ačkoliv se uvnitř svítilo a bylo slyšet televizi, na zvonění ani bouchání zprvu nikdo nereagoval.

Hlídka proto psa nakonec odchytila a odvedla do služebního vozidla. Právě v tu chvíli se ve dveřích bytu objevil opilý majitel.

„V opilecké pýše muž tvrdil, že není možné, aby byl pes v autě, když je doma. Trval na tom, že svou pravdu dokáže a pozval strážníky dál, aby se na zvíře podívali,“ popsal mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Mužovo „důkazní řízení“ ovšem trvalo jen malou chvíli a neproběhlo tak úplně podle jeho představ. Než totiž strážníci stihli zareagovat, muž pravděpodobně vlivem alkoholu zavrávoral, přeletěl kotrmelcem přes konferenční stolek a hlavou narazil do lednice.

„V návaznosti na to se pomočil a pokálel. Když pominula ta chvíle úžasu z náhlého zvratu dějin, došlo na dechovou zkoušku. Přes dvě promile,“ doplnil Sejkora.

VIDEO: Opilý muž se sotva držel na nohou, nevyšlo mu ani točení na značce

Vzhledem k poranění hlavy, které si muž způsobil, přivolali strážníci záchrannou službu. Ta pacienta transportovala do pardubické nemocnice k ošetření. Psa strážníci převezli do útulku, kde počká, než majitel vystřízliví.

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