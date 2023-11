Pardubice čekají na nový úřad práce už dvanáct let, ministerstvo ho zmenší

Dlouhé roky dnes už bývalý šéf pardubického úřadu práce Petr Klimpl mluvil o tom, jak se on i jeho kolegové těší na novou budovu. Nakonec se však sloučení rozstrkané agendy do jednoho sídla nedočkal. Na začátku roku odešel do důchodu, a může tak jen sledovat, jak se s odleželým projektem popasuje jeho nástupce.

„Bohužel jsme v celé věci jen diváci, rozhoduje se na ministerstvu,“ posteskl si nejednou Klimpl.

Přitom před tuctem roků byl poměrně optimistický. Oznamoval, jak se bude stavět ve východní části areálu dnes už bývalých kasáren T. G. M., média zveřejňovala vizualizace. „Bude se stavět na místě bývalého hřiště nedaleko hřbitova,“ řekl před více než 10 lety Klimpl, který však od té doby zažil jen několik hořkých zklamání. Stát neustále stavbu odkládal.

„Bohužel jsme kvůli mnoha připomínkám museli předělávat projektovou dokumentaci, v tuto chvíli se jedná, kdy bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele stavby. První náznaky, že by v Pardubicích měl být nový úřad práce, byly přitom už v roce 2011,“ uvedl Petr Klimpl třeba v roce 2021.

Hledají se úspory

Přitom už v roce 2020 schválilo peníze na výstavbu ministerstvo práce a sociálních věcí. V té době se mluvilo o tom, že odhadovaná cena je 330 milionů korun. Kvůli rostoucím cenám je však jasné, že částka stačit nebude. Úřad práce proto hledá úspory, patrně postaví jednu hlavní budovu, druhou stavět nebude. Pomoci by mohly i dotace na energetické úspory. Fond životního prostředí na konci roku zřejmě vypíše dotace na novostavby.

„Měli jsme připravené finance delší dobu, zakázka byla vyhlášena loni, ale byla nakonec zrušena. Vzhledem k nárůstu cen nám alokované peníze nestačí na výstavbu. Musíme najít úsporná opatření. Zatím je to ve variantě, že postavíme jenom jednu hlavní budovu, aby se uspořilo,“ řekl Blaťák.

Úřad práce tak přepracovává projekt a zároveň se připravuje na vyhlášení dotací. „Pokud se opět něco nestane, na jaře příštího roku se vypíše výběrové řízení na stavební firmu,“ doplnil Blaťák.

Původně měly agendy působit ve dvou spojených objektech, v suterénu mělo být parkoviště. Pracovat tam mělo kolem 200 úředníků. Do jedné stavby se vejde méně úředníků, kolem 150.

„My jsme počítali s tím, že tam bude také vzdělávací středisko nebo jiné organizační složky našeho resortu. Což už nebude. My tam teď potřebujeme do jedné budovy umístit 150 lidí, proto musíme upravit v projektu kanceláře a zasedačky, aby se tam vešli. Budeme tam mít méně komfortu,“ řekl Blaťák.

Úřad práce teď sídlí v ulici Boženy Vikové-Kunětické, má i detašovaná pracoviště. O nové zázemí usiluje roky, hovoří se o něm zhruba od roku 2011. „My jsme v budově, která vyžaduje větší opravy. Také v Jiráskově ulici je to nevyhovující pro klienty i pro úředníky. Je optimální, aby agendy byly v jedné budově. Teď jsme na třech místech a ještě máme zvlášť spisovnu, je to složité,“ dodal ředitel Blaťák.