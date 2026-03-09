Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

,
  15:59
V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových kasáren.
Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026) | foto: ČTK

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)
Část Masarykových kasáren, kde by měl stát nový úřad práce. (9. března 2026)
Část Masarykových kasáren, kde by měl stát nový úřad práce. (9. března 2026)
Část Masarykových kasáren, kde by měl stát nový úřad práce. (9. března 2026)
6 fotografií

Nový úřad práce v Pardubicích aspiruje na rekord. Málokterý projekt poměrně všední budovy se totiž připravuje tak dlouho. Poprvé o možné stavbě mluvil tehdejší šéf pardubického úřadu a dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Petr Klimpl v roce 2011.

O tři roky později se zdálo, že se jde skutečně stavět. Už byla vybraná i firma, která bude v bývalých kasárnách na Višňovce budovat. Jenže pardubická společnost Chládek a Tintěra po problémech s výběrovým řízením odmítla převzít staveniště.

„Podle společnosti, která měla nové sídlo Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích postavit, není realizace stavby v rozpětí 13 měsíců, do nichž zasáhne navíc, původně nepředpokládaný, zvýšený objem nepříznivých klimatických podmínek, reálným požadavkem,“ uvedla 7. listopadu 2014 Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR a doplnila, že stát spěchal kvůli čerpání dotací z Unie.

Všechny agendy na jednom místě

Uteklo dalších 11 roků a projekt se vrací. Zdá se, že by už letos mohla budova pro 155 pracovníků začít růst ze země. V dohledné době by tak skončila praxe, kdy jsou úředníci rozházeni v několika budovách ve městě. „Díky tomu budou všechny agendy na jednom místě,“ řekl ředitel Úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.

Budova bude mít suterén a tři nadzemní podlaží. V podzemí budou spisovny, technologie, parkoviště a sklady. V přízemí vznikne kontaktní pracoviště pro obsluhu klientů. V prvním a druhém patře budou další kanceláře, zasedací místnosti a vedení pobočky.

Kolem budovy stavební firma postaví parkoviště, chodníky a zbourá oplocení kasárenského areálu. K úřadu práce budou lidé přijíždět z ulice Svobody. Vznikne tak odbočovací pruh před kruhovou křižovatkou a bude nutné přeložit zastávku městské hromadné dopravy.

Do budovy se přestěhuje 155 pracovníků, kteří dnes sídlí na čtyřech různých místech. Úřad práce je v současnosti v ulici Boženy Vikové-Kunětické, má i detašovaná pracoviště. „Do nové budovy přestěhujeme i spisovnu, kterou máme pronajatou v budově krajského úřadu na náměstí Republiky,“ řekl Blaťák.

Úřad práce v únoru vypsal výběrové řízení, stavební firmy se o zakázku mohou hlásit do konce března. Do šesti měsíců by vítězná společnost měla převzít staveniště. Stavební práce potrvají rok a půl, skončit by měly do 31. května 2028.

Odhad nákladů téměř půl miliardy

Pozemky v areálu kasáren vlastní Úřad práce ČR 15 let. Podoba projektu se časem proměňovala. Podle původního záměru a stavebního povolení z roku 2014 měla vzniknout s pomocí evropských dotací budova úřadu práce a budova školicího střediska. Z toho ale sešlo. „K zahájení stavby nedošlo a projekt byl následně změněn na výstavbu dvou administrativních budov, a to z národních prostředků,“ řekl Blaťák.

Další veřejnou zakázku úřad zrušil v roce 2021. Následně rozhodl o tom, že projekt přepracuje, aby oba objekty splňovaly požadavky na energeticky úsporné budovy a mohl žádat o evropské dotace.

Později se kvůli zdražování stavebních prací rozhodl, že postaví jednu hlavní budovu, zatímco administrativní část se školicím centrem stavět nebude. Vypsal proto výběrové řízení znovu. „Předpokládané náklady na výstavbu budovy a všech souvisejících staveb činí okolo 450 milionů korun,“ dodal ředitel Blaťák.

Všechno běží podle plánu. Demolice bývalých kasáren v Pardubicích míří do finále

Jen pro srovnání, ve zmíněném roce 2014 byla zakázka vysoutěžena za 162 milionů bez daně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových...

9. března 2026  15:59

Lepší parkování u koupaliště do začátku léta? Město vyjde na dva a půl milionu

Zatím lidé u největšího pardubického koupaliště parkovali na louce. Město...

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde auta zatím parkovala na louce. Řidičům, kteří v lokalitě často dostávali pokuty za to, že stáli na „zeleni“ by se...

9. března 2026  10:43

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  18:08

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

8. března 2026  9:01

Dělostřeleckou tvrz zatraktivní rozšířená realita a tajná mise, vylepšený bude i vstup

Pardubický kraj nechal v posledních letech kompletně opravit vchodový objekt...

Návštěvníky dělostřelecké tvrze Bouda čekají letos dvě premiéry. Zatímco jarní sezonu odstartuje čerstvě dokončená modernizace areálu, ještě před prázdninami by zde měla fungovat technologická...

7. března 2026  8:19

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Na Pardubicku akutně chybí dětští psychiatři, kraj vkládá naději do nových center

dětská psychiatrie, ilustrace

Na bezmála pět tisíc dětí a mladistvých, kteří jsou v Pardubickém kraji v péči psychiatrů nebo užívají léky na předpis, připadají podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jen čtyři...

6. března 2026  15:10

Nečekané rozuzlení případu pořezané ženy v Chrudimi. Nestalo se to, řekla policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté se od konce ledna zabývali případem napadení ženy v Chrudimi. Neznámý muž jí podle její výpovědi poblíž autobusového nádraží způsobil řezné poranění, protože mu odmítla dát cigaretu. Podle...

6. března 2026  10:22

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

6. března 2026

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

5. března 2026  16:32

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina

Státní zámek Litomyšl

Festival Smetanova Litomyšl zahájil ve středu dopoledne předprodej vstupenek na letošní ročník, který se uskuteční od 12. června do 5. července. Do prodeje šlo celkem 31 tisíc vstupenek. Po 24...

5. března 2026  12:51

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.