Pátrání po vzácném papouškovi pomalu končí, naděje je podle odborníka malá

Hana Lanková
  10:03
Pátrání po vzácném papouškovi arovi hyacintovém, který na konci února ulétl chovateli na Hlinecku, se dostalo do slepé uličky. Odborník Norbert Souček, který se jeho hledáním intenzivně zabýval, nyní řekl, že další aktivní kroky už neplánuje. Pátrání bylo velmi nákladné a doposud neúspěšné. Naděje však podle něj stále existuje, i když čím dál menší.
Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu Anodorhynchus. | foto: Záchranná stanice Papouščí ráj

Samici ary hyacintové se podařilo odchytit. (28. února 2026)
8 fotografií

Případ zmizelého největšího a nejdražšího papouška, který už přes měsíc zaměstnává nejen jeho chovatele, ale i znalce a veřejnost, se posunul do té méně optimistické roviny. Odborník Norbert Souček, který po zvířeti aktivně pátral, se rozhodl další systematické hledání ukončit. Podle jeho slov je hlavním důvodem fakt, že ani po takové době nepřineslo žádný výsledek a náklady se stále navyšovaly.

Jak sám odborník pro redakci iDNES.cz uvedl, situace se nyní dostala do fáze, kdy už není možné spoléhat na aktivní pátrání, ale spíše na náhodu. Připustil ale, že malá šance stále ještě existuje.

„Je mi to zvláštní, protože hyacinti jsou poměrně inteligentní zvířata a většinou vyhledávají situace tak, aby byli vidět právě v momentě, kdy jim takzvaně teče do bot. Lidé mi hodně volali a snažili se, ale pletli si ho s jiným papouškem, který uletěl ve stejné oblasti jinému majiteli. Byl to ale ara vojenský, mládě, které nakonec odchytila městská policie na střeše domu. Měli jsme i nějaké další indicie, ale lidé ho často zaměňovali třeba s kánětem, hlavně se samicemi,“ řekl expert.

Nakonec se po několika týdnech rozhodl pátrání ukončit. „My už v pátrání dál nepokračujeme, protože je to velmi nákladné a nikdo nám to nezaplatí. Opravdu by to musela být náhoda, že by našel nějaký ráj, kde je hodně krmiva, kde by mohl nabrat energii a udržet se při životě. Ale to by ho už někdo musel vidět, protože takové místo by bylo u lidí,“ dodal.

I přes nepříznivý vývoj zatím zůstává alespoň malá naděje, pokud ho tedy neulovilo například jiné zvíře. Podle znalce jsou 3-4 týdny strop, kdy se dokáže udržet při životě na šiškách a pupencích ze stromů. Zároveň na dotaz redaktorky, zda se mohlo stát, že by si papouška někdo nechal, odpověděl, že tento scénář nelze vyloučit, ale pravděpodobnost je mizivá. „Jedná se o divokého papouška, který není kontaktní a vyhledává tichá místa, kde není rušno,“ uzavřel.

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Divoký pár hyacintů uletěl z voliéry ve Studnicích na konci února. Zatímco samici se podařilo nalézt, samec se doposud nenašel. Kvůli papouškovi přijímal Norbert Souček stovky telefonátů denně a najezdil stovky kilometrů.

Pohřešovaný opeřenec modré barvy s místy žlutým lemováním patří k největšímu a nejdražšímu druhu papoušků. Kvůli svému atraktivnímu zbarvení se cena za jednoho jedince pohybuje okolo 300 tisíc korun.

5. března 2026

Kdo by měl k arovi hyacintovém jakékoliv informace, může stále ještě expertovi zavolat na číslo 601 015 015.

Pátrání po vzácném papouškovi pomalu končí, naděje je podle odborníka malá

