ÚOHS stopnul autobusový tendr. Změna se odkládá

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na konci října zakázal Pardubickému kraji podepsat smlouvy s vítězi tendru na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od roku 2020 na dalších deset let. Uznal totiž námitky proti podmínkám soutěže, které podaly dvě společnosti. Radním se rozhodnutí nelíbí. Kvůli potížím s tendrem, které se opakují v mnoha krajích, dokonce uvažují o založení krajského dopravního podniku.

ÚOHS potvrdil, že vydal ve věci tendru předběžné opatření. „Je vydáno předběžné opatření zakazující podpis smlouvy,“ potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) uvedl, že kraji bylo zakázáno uzavřít smlouvy s vybranými dodavateli, a to ve všech osmi vysoutěžených oblastech. Zákaz uzavření smluv trvá do pravomocného skončení správních řízení.

„V současné době to pro nás znamená posunutí termínu zahájení služeb z 1. července 2020 do prosincové změny jízdních řádů 2020,“ uvedl Kortyš. Vzniklé mezidobí bude kraj podle něj s velkou pravděpodobností řešit formou zadání veřejné zakázky v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění.

Z tendru vzešli jen dva vítězové. Arriva Východní Čechy dokázala zvítězit na Chrudimsku a Přeloučsku, zatímco její konkurent na východě kraje ČSAD Ústí nad Orlicí, patřící do koncernu ICOM Transport, ovládl Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko, Poličsko i Holicko. Celková předpokládaná výše zakázky na deset let je 6,8 miliardy korun včetně maximálního třicetiprocentního zvýšení. Náklady kraje se sníží o vybrané jízdné, které není v této částce zahrnuto.

Tendr byl rozdělen do osmi částí, správní řízení je jen jedno. „Správní řízení je vedeno jedno spojené, a to na základě návrhů společností Arriva Morava a Toms Transport Services, které směřují proti zadávacím podmínkám,“ uvedl Švanda.

Majitel firmy Milan Toms v minulosti řídil společnost BusLine v Ústeckém kraji. A právě firmy spojené se společností BusLine u antimonopolního úřadu často a úspěšně napadají regulérnost tendrů v jednotlivých krajích.

„Shodili nám to kvůli jedné věci z 80 stránek připomínek“

Krajští radní očekávali, že neúspěšní uchazeči napadnou tendr tak, jako se to stalo v Plzeňském, Zlínském či Královéhradeckém kraji. To v nejlepším případě může znamenat odklad, v nejhorším konec celé soutěže. Například hradecký tendr ÚOHS v září zrušil. „Tato situace je jako přes kopírák v jiných krajích. Tuším, že když nám to ÚOHS shodí díky jedné věci z 80 stránek připomínek a uděláme nové výběrové řízení dle poslaných připomínek, tak nám to stejně neumožní na jiné rádoby důležité diskriminační připomínce,“ uvedl Kortyš.

V sousedním kraji Vysočina vyřešili politici potíže, které mají ostatní kraje s tendry na zajištění dopravní obslužnosti, jinak. O dva roky prodloužili smlouvy stávajícím autobusovým dopravcům. I politici v Pardubicích už přemýšlejí, jak se potížím s tendrem vyvarovat. „Začínám vážně uvažovat o založení krajského dopravního podniku, abych se navždy vyhnul těmto nepochopitelným reakcím,“ uvedl Kortyš.

Jako první zřídil svého dopravce Ústecký kraj v roce 2017, loni se rozhodl jít podobnou cestou i Liberecký kraj.