Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Osm vědců z Pardubic oficiálně patří ke světové špičce. Vyvíjejí i test na rakovinu

Eliška Andrlová
  10:49
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice...

Profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice na tiskové konferenci. (25. dubna 2023) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Zuzana Dolečková v laboratoři v budově polikliniky Medila (25. dubna 2023)
Univerzita Pardubice se může pochlubit také moderním vybavením pro výzkumnou...
Univerzita Pardubice
Mária Kanásová vkládá vzorky k analýze do superkritického fluidního...
6 fotografií
Osm vědeckých osobností spojených s Univerzitou Pardubice se zařadilo do aktuálního žebříčku dvou procent nejcitovanějších vědců světa podle citačního ohlasu za rok 2025. Jejich výzkum sahá od chemie a pokročilých materiálů přes umělou inteligenci až po vývoj krevního testu pro včasné odhalení rakoviny slinivky břišní.

Mezi nejcitovanější vědce světa se na základě citačního ohlasu za rok 2025 zařadili Petr Hájek, Jiří Málek, Filip Bureš, Svatopluk Zeman, Roman Svoboda, Michal Holčapek, Libor Dostál a také zesnulý Pavel Jandera, jehož práce jsou nadále citovány. Výsledky jejich výzkumu využívají další odborníci po celém světě.

Jak vzniká žebříček nejcitovanějších vědců?

Žebříček vychází z metodiky odborníků ze Stanfordovy univerzity a společnosti Elsevier. Využívá data z databáze Scopus a zahrnuje 20 hlavních vědních oblastí a 174 podoborů. Hodnotí dlouhodobý citační ohlas i výsledky za jednotlivé roky. Do žebříčku se dostávají vědci patřící mezi 100 tisíc nejvýše hodnocených autorů podle souhrnného citačního ukazatele nebo mezi dvě procenta nejlepších ve svém podoboru.

„Zařazení osmi vědeckých osobností do mezinárodního žebříčku dvou procent nejcitovanějších vědců světa považujeme za významné potvrzení kvality a mezinárodního dosahu výzkumu spojeného s Univerzitou Pardubice,“ uvedl prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Tomáš Hejduk.

Nejvýše z vědců Univerzity Pardubice se v hodnocení citačního ohlasu za rok 2025 umístil Petr Hájek, který obsadil 19 426. místo podle souhrnného citačního ukazatele bez započtení autocitací. Jeho vědecké práce získaly v roce 2025 celkem 895 citací od jiných autorů.

Výzkum může pomoci odhalit rakovinu

Jedním z nejvýznamnějších příkladů praktického využití vědecké práce je výzkum Michala Holčapka a jeho týmu. Vědci vyvinuli lipidomický krevní test určený k časnému záchytu rakoviny slinivky břišní. Metoda je patentově chráněná a prostřednictvím společnosti Lipidica prochází klinickým ověřováním ve spolupráci s nemocnicemi a specializovanými centry v České republice. Zatím nejde o plošně zavedené screeningové vyšetření.

Rakovinu slinivky včas odhalí ze vzorku krve. Vědci zdokonalují nadějnou metodu

Další vědci se zaměřují například na vývoj materiálů pro elektroniku, solární články nebo optické technologie. Filip Bureš navrhuje nové organické molekuly, které by mohly najít využití ve světelných diodách, senzorech či solárních článcích. Zabývá se také využitím světelné energie při chemických reakcích.

Jiří Málek zkoumá vlastnosti a stabilitu speciálních skel využitelných například v optice nebo technologiích záznamu informací. Roman Svoboda se věnuje tepelnému chování skel, polymerů a farmaceutických materiálů. Jeho poznatky pomáhají určit vhodné podmínky jejich zpracování, například ve farmaceutických technologiích a 3D tisku.

Petr Hájek se zabývá umělou inteligencí, strojovým učením a neuronovými sítěmi. Vyvíjí metody, které umožňují analyzovat složitá data, předpovídat ekonomický a finanční vývoj nebo usnadňovat rozhodování. Využití nacházejí také při modelování jevů souvisejících s životním prostředím. Svatopluk Zeman zkoumá stabilitu a reaktivitu energetických materiálů, čímž přispívá k jejich bezpečnějšímu používání.

Libor Dostál se zaměřuje na neobvyklé chemické sloučeniny a možnosti jejich využití při nových chemických reakcích, například při aktivaci oxidu uhličitého. Pavel Jandera, který zemřel v roce 2021, se věnoval vývoji analytických metod umožňujících oddělovat a identifikovat látky ve složitých směsích.

Chemie má v Pardubicích dlouhou tradici

Výrazné zastoupení chemických oborů podle Hejduka souvisí s historií univerzity. Chemické vysokoškolské vzdělávání se v Pardubicích rozvíjí od roku 1950, kdy vznikla Vysoká škola chemická. K rozvoji výzkumu přispělo také průmyslové zázemí regionu.

Profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice na tiskové konferenci. (25. dubna 2023)
Zuzana Dolečková v laboratoři v budově polikliniky Medila (25. dubna 2023)
Univerzita Pardubice se může pochlubit také moderním vybavením pro výzkumnou činnost.
Mária Kanásová vkládá vzorky k analýze do superkritického fluidního chromatografu v laboratoři Medily. (25. dubna 2023)
6 fotografií

„Chemie, chemické technologie a materiálové jsou dlouhodobě nejsilnější výzkumné oblasti Univerzity Pardubice,“ vysvětlil Hejduk.

Důležitou roli podle něj hrají zkušené výzkumné týmy, moderní vybavení a zahraniční spolupráce. K dispozici mají vědci také Centrum materiálů a nanotechnologií CEMNAT, které slouží k výzkumu pokročilých materiálů, elektroniky nebo fotoniky.

Vedle chemie a materiálových věd se však univerzita věnuje na vysoké úrovni také řadě dalších oborů. Výzkumnou činnost rozvíjí napříč všemi sedmi fakultami v oblasti ekonomie, historie a filosofie, dopravy, elektrotechniky a informatiky, zdravotnictví a restaurování.

Války, náboženství i doprava. Pardubická univerzita láká na nové obory

Úspěch může otevřít cestu k další spolupráci

Univerzita se v databázi nejcitovanějších vědců objevuje opakovaně. Počty uváděné v jednotlivých letech však nelze bez dalšího srovnávat, protože se mohou vztahovat k různým částem databáze, zejména ke kariérnímu hodnocení nebo k citačnímu ohlasu za jediný rok. V aktuálním hodnocení citovanosti za rok 2025 je s Univerzitou Pardubice spojeno osm vědeckých osobností.

Zařazení mezi nejcitovanější vědce podle Hejduka posiluje prestiž univerzity a může usnadnit navazování zahraničních partnerství i zapojení do mezinárodních projektů. Samo o sobě ale nezaručuje získání výzkumných grantů.

Univerzita podporuje vědeckou činnost prostřednictvím Interní grantové agentury, doktorské školy nebo mentoringových programů pro mladé výzkumníky. Příkladem mimořádného úspěchu v mezinárodním prostředí je také prestižní ERC Advanced Grant Michala Holčapka zaměřený na změny lipidů související s nádorovými onemocněními.

Hejduk zároveň upozorňuje, že počet citací není jediným měřítkem kvality vědecké práce. Důležitý je také její přínos pro společnost a další technologický rozvoj, zásadní je rovněž zapojování doktorandů a mladších badatelů do excelentních týmů, protože ti jediní zajistí kvalitní pokračování dobře fungující vědy.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Osm na jednoho. Mladíci napadli chlapce v centru Pardubic, řeší to policie

Školáci v Pardubicích napadli vrstevníka

Skupina přibližně osmi mladíků napadla na pardubické třídě Míru jiného chlapce. Útočníci ho bili pěstmi a kopali do něj. Incident zachycuje video. Případem se nyní zabývá policie, podle níž jsou...

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

Osm vědců z Pardubic oficiálně patří ke světové špičce. Vyvíjejí i test na rakovinu

Profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice...

Osm vědeckých osobností spojených s Univerzitou Pardubice se zařadilo do aktuálního žebříčku dvou procent nejcitovanějších vědců světa podle citačního ohlasu za rok 2025. Jejich výzkum sahá od chemie...

13. listopadu 2026  10:49

Technici oživují poškozený větrník na Svitavsku. Nakonec musí vyměnit všechny lopatky

Technici nedaleko obce Karle sundali rotor větrné elektrárny. Jedna z jeho...

Náročnou opravou v těchto dnech prochází 17 let stará větrná elektrárna v Karli na Svitavsku, ze které se loni v létě ulomila jedna z lopatek rotoru. Poškozenou vrtuli již technici sundali na zem....

12. listopadu 2026  17:14

Žárlivá bezdomovkyně málem ubodala kamarádku. Přežila, protože dýchala ránou v krku

Premium
Žena bez domova pobodala pod mostem v Pardubicích svou kamarádku. Ta útok...

Brutálním útokem devětadvacetileté ženy bez domova na její starší a stejně situovanou kamarádku v útočišti bezdomovců pod mostem v Pardubicích na jaře letošního roku se začal ve čtvrtek zabývat...

12. listopadu 2026  15:32

Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu

Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL....

A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení...

12. listopadu 2026  12:20

Kandidát při volbách uspěl ve více obvodech, soud zasáhl

ilustrační snímek

Filip Sedlák z uskupení Naše Pardubice nemůže být zastupitelem obvodu Pardubice V, rozhodla pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Důvodem je, že Sedlák neměl v obvodě trvalé bydliště,...

11. listopadu 2026  16:48

Na rušné silnici v Pardubicích naháněli nahého muže, zbrkle prchal ze záchytky

ilustrační snímek

Zcela nahý muž běžící v hustém dešti po frekventované silnici I/37 směrem na Chrudim zaskočil v úterý ráno lidi v Pardubicích. Jediným doplňkem běžcova nahého těla byly zdravotnické senzory. Když ho...

11. listopadu 2026  12:37

Celou noc se proháněl ukradeným autem. Chtěl jsem ho umýt a vrátit, tvrdil policii

Ukradl auto, natankoval a chtěl ho umýt. Dřív ho dopadli policisté

Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během jízdy dokonce natankoval a podle svých slov měl v plánu vozidlo umýt a odstavit tak, aby ho majitelé...

11. listopadu 2026  9:54

Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle...

10. listopadu 2026  13:55

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

9. listopadu 2026  14:03,  aktualizováno  10. 11. 13:03

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

10. listopadu 2026  11:48

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

9. listopadu 2026  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.