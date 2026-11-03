Války, náboženství i doprava. Pardubická univerzita láká na nové obory

Přihlášky na akademický rok 2027/2028 univerzita přijímá od 1. listopadu prostřednictvím svého webu, uvedla škola v tiskové zprávě.
Novinkou na filozofické fakultě je bakalářský studijní program Studia současného světa a člověka. Program propojuje filozofii, historii, religionistiku, antropologii i literární studia. Studující budou zkoumat například to, jak příběhy utvářejí paměť a identitu, jak se proměňují představy o těle nebo jak spolu souvisejí politika, krajina a způsob života.
Mohou se věnovat také umění, médiím a osvojí si práci s texty, obrazy a daty. Součástí studia je práce s digitálními nástroji a umělou inteligencí. Fakulta do programu přijme 50 zájemců.
Novým oborem je také Historie – Společnost a konflikt v dějinách, který se zaměřuje na dějiny válek a ozbrojených konfliktů od antiky po současnost. Studující se naučí analyzovat válečné konflikty v širších souvislostech politiky, ekonomiky, antropologie, psychologie a kulturních dějin.
Absolventi se mohou uplatnit v muzeích, archivech a v dalších kulturních institucích, v občanském sektoru i v profesích, které vyžadují kritické myšlení a schopnost pracovat s textem. Fakulta počítá s přijetím 25 uchazečů, příjem přihlášek začne 12. listopadu. Novinkou filozofické fakulty je rovněž navazující magisterský studijní program Religionistika.
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nově nabídne profesně zaměřené bakalářské programy Provoz a údržba kolejových vozidel a Provoz a výroba silničních vozidel.
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Zdravotnictví přitahuje. Univerzita Pardubice láme rekordy v přihláškách
Tříleté studium propojí teorii s praxí, jeho součástí bude nejméně dvanáctitýdenní odborná stáž u partnerských firem. Absolventi najdou uplatnění například v údržbě, diagnostice, výrobě či správě vozových parků. Fakulta plánuje přijmout 30 studentů do prvního programu a 20 do druhého.
Univerzita Pardubice má 7 500 studujících. Sídlí v Pardubicích a v Litomyšli na Svitavsku.