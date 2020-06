Deště vyplavily sklad hmotných rezerv, došlo k úniku ropných látek

Oblast v neděli také zasáhly prudké přívalové deště. Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra se ve skladu na Chrudimsku nachází zásoby nafty a leteckého petroleje.

„Jednu z nádrží, kde se skladuje nafta, proud vody nadzvedl. Když dnes po opadnutí vody nádrž klesla, začala z ní vytékat nafta do záchytné jímky. Situaci na místě řeší několik jednotek hasičů. Přívalový déšť také spláchl dvě stavební buňky a část areálu byla zaplavena bahnem,“ uvedl v pondělí pro Radiožurnál Švagr.

Jedna z místních obyvatelek v Kostelci nahlásila skvrny na řece, domnívala se, že unikly ropné látky. Hasiči prověřovali, zda nejsou ze skladu SSHR.

„Spíš to vypadá, že voda spláchla kdeco, možná nějakou mastnotu, a usadilo se to u mostku. Zjišťujeme, odkud se látka vzala a v jakém rozsahu. Ve skladu hmotných rezerv to prý mají pod kontrolou,“ řekl ČTK operační důstojník hasičů. Redakci iDNES.cz se v pondělí večer již nepovedlo zkontaktovat mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a zjistit aktuální situaci na místě.

Podle Pavla Švagra se škoda bude pohybovat v řádu milionů korun, přesnou výši zatím ale nedokázal určit.