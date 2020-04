Tolik bodnutí nebylo ode mě, hájí se cizinec souzený za vraždu dvou lidí

Třiatřicetiletý Andrejev u soudu uvedl, že s dělníky měl konflikty už dřív. „Dva týdny před událostí jsme cestou do práce s kolegy srazili srnu a domluvili jsme se, že ji odvezeme na ubytovnu a tam se o ni všichni podělíme. Jedna z obětí na mě potom řvala, že s ní jsem se nerozdělil,“ řekl.

Podle obžaloby se vražda stala 17. listopadu 2019, když skupina dělníků popíjela na ubytovně. Nejprve se strhla fyzická potyčka, nějakou dobu poté obžalovaný ubodal dva dělníky ve věku 43 a 53 let. Jednomu podle spisu zasadil devatenáct ran, druhému sedm, oba na místě zemřeli.

„Bylo zvykem, že z první výplaty všechny na ubytovně pohostíte, což jsem udělal. Začali jsme se ale hádat, nejdřív o politice, pak se jeden z poškozených tvrdě opíral do mé rodiny. Prosil jsem je, ať toho nechá, nebyl jsem agresivní, ale nestalo se. Navíc se připojil i další dělník, vyhrožoval mi, že ‚za to dostanu svoje‘,“ popsal obžalovaný.

S jedním z poškozených se pak v opilosti popral a odešel do svého pokoje. „Byl jsem roztřesený, šel jsem se projít, koupit si něco do obchodu a přemýšlel jsem, že pojedu ještě ten večer domů. U ubytovny na mě ale jeden z dělníků počkal. Šel jsem na záchod, a když jsem vyšel, čekali tam na mě už oba,“ dodal Andrejev.

Někdo to na mě chtěl hodit, brání se obžalovaný

Podle výpovědi držel jeden z poškozených v ruce nůž, avšak obžalovaný věděl, jak se mu ubránit, takže muže zneškodnil. „Pořád na mě ale oba útočili, zahnali mě do kouta, tak jsem tím nožem každému zasadil tři, maximálně čtyři rány,“ řekl.

Poté Andrejev otřel nůž od krve do ručníku a dal jej do ruky jednomu z poškozených, oba podle něj leželi na zemi, ale jevili známky života. Útočník se dal na útěk.

„Došel jsem pěšky až do Hradce, kde jsem si koupil lístek na vlak do Prahy a pak do Kyjeva. Na hranicích s Ukrajinou mě ale chytili,“ popsal obžalovaný. „Bylo mi řečeno, že oba dělníci jsou mrtví, což byl pro mě šok,“ dodal.

Popírá však, že on byl tím, kdo oba usmrtil. „Tolik úderů nebylo ode mě, myslím, že tam byl ještě někdo další, kdo to udělal a hodili to na mě. Nebo je ten někdo ještě víc pobodal, aby to nevypadalo jako sebeobrana,“ myslel si Andrejev.

Soudu také sdělil, že nechce sedět ve vězení a v případu bude maximálně nápomocen, aby dokázal, že nikoho nezabil. Na svobodě prý bude prospěšnější. Na Ukrajině pracoval na zabezpečovacích systémech jaderné elektrárny v Záporoží. Podle vyšetřovatele Roberta Velety jde o vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Do Česka Andrejev přijel 6. října 2019 za prací, za ubodání dělníků mu hrozí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest.

Rodina jednoho poškozeného žádá nemajetkovou újmu 10 milionů, druhá se nepřihlásila.