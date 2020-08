Tip na výlet: údolí Tiché Orlice nabízí zábavu pro cyklisty, bruslaře i vodáky

Několik úseků vhodných pro bruslaře je na cyklotrase z Chocně do Ústí nad Orlicí. Ta vede většinou po pohodlné cyklostezce, avšak v některých místech se cesta mění v zemědělskou komunikaci nebo vede po ulicích či běžné silnici. Na brusle je vhodný zhruba čtyřkilometrový úsek z Pelin do Brandýsa nad Orlicí, ale jet se dá už z centra Chocně. Na opačném konci je pro brusle sjízdný 7,5 kilometru dlouhý úsek z Kerhartic do Perné.