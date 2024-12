Rok 2024 v Pardubickém kraji: Vlakové neštěstí, smutek v Dynamu i povodně

Část 1/12

1 Leden

Lokomotivu vyprošťoval železniční obr

Logisticky velice náročnou vyprošťovací akci zažilo vjezdové nádraží v České Třebové. Po takřka dvou měsících od železniční nehody nákladních vlaků, při které vykolejila téměř dvacítka vozů, a jen zázrakem se zranil jeden strojvedoucí, se těžká technika pustila do vyprošťování 89 tun vážící lokomotivy Siemens Vectron.

Ještě předtím musel poničené vagony rozstříhat bagr s hydraulickými nůžkami. Nejnáročnější část likvidace nehody pomohl železničářům zvládnout největší jeřáb na české železniční síti Kirow EDK 1000.2. Kolejový obr mezi nehodovými jeřáby to neměl daleko. Německý stroj z poloviny 60. let s nosností 125 tun je z tamního depa a běžně se využívá při odstraňování následků železničních nehod. Pomáhal mimo jiné u tragické nehody ve Studénce v roce 2008, kde železniční expres narazil do zříceného mostu.

V České Třebové sehraný tým nehodového vlaku s podporou menšího jeřábu EDK 750 dokázal poničenou lokomotivu dostat na koleje za šest hodin. K nehodě dvou nákladních vlaků v České Třebové došlo v neděli 3. prosince 2023. Drážní inspekce odhadla škodu na nejméně 150 milionů korun. O jak náročnou vyprošťovací akci šlo, bylo vidět i na likvidaci posledních zbytků zničených vagonů, které doloval bagr z hloubky půldruhého metru. Ty pak končily pod hořáky autogenu. Poničené kolejiště bylo opraveno až na jaře.

Větrníky lidem nevadí

Starostové obcí na Svitavsku si nechali vypracovat sociologický průzkum, aby měli jasno v tom, jak lidé nahlížejí na plán ČEZ vystavět v regionu park větrných elektráren. Průzkum možná trochu překvapivě vyšel ve prospěch větrné energie.

Do dotazníkového šetření se zapojilo deset obcí včetně Javorníka a Vendolí, kde větrné elektrárny sice nevyrostou, ale krajinný ráz by výrazně ovlivnily. Podle informací iDNES.cz v žádné z obcí nepřevážil vůči větrníkům negativní postoj.

Hokejové Dynamo vyhodilo Varaďu

Začátkem roku 2024 taky vybuchla jedna bomba v hokejové extralize. Boss hokejových Pardubic Petr Dědek vyhodil možná nejlepšího tuzemského kouče Václava Varaďu, se kterým měl přitom podepsaný kontrakt až do roku 2027.

Varaďa podle něj porušoval klubové hodnoty a znevážil značku Dynama. Od vedení klubu obdržel dokonce i vytýkací dopisy, které byly předvojem aktuálního soudního sporu. Varaďa žádá po Dynamu kompenzaci 11,6 milionu.