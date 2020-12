Kantoři opět chtějí dobýt zpěvem internet, nazpívali vánoční „pééfko“

Debut českotřebovských kantorů Učíme dál, který přebírala i některá česká rádia, atakoval na You Tube sledovanost, za kterou by se nemusel stydět ani leckterý známý zpěvák.

„Kdybych věděla, že první naši píseň si pustí přes 200 tisíc lidí, strávíme na přípravách daleko víc času,“ říká s úsměvem úsměvem učitelka hudební výchovy Pavla Skopalová, která si vzala na starost i produkci druhé, tentokrát vánočně laděné písně Rolničky.

K dalšímu pěveckému výkonu nemusela kolegy ani příliš přemlouvat.

„Původně jsme to neměli vůbec v plánu, ale hodně lidí nás v komentářích vyzývalo, abychom nazpívali nějaký vánoční song. Byla to pro mě a pro ostatní kolegy tak trochu výzva,“ říká Pavla Skopalová, které bylo jasné, že připravit úspěšné tažení bude daleko těžší a všichni budou novou přezpívanou píseň srovnávat se songem Učíme dál.

Další song učitelé neplánují, vystřídají je žáci

„Proto jsme se uchýlili k přezpívání písničky, která byla už tisíckrát přezpívaná a za školu to je takové pééefko z Parníku. Textu věnujeme rodičům, aby se přes Vánoce věnovali svým dětem. Neplánujeme, že to bude díra do světa. Osobně si ale myslím, že zpracování této písně je lepší než u té první písničky. Dala jsme si víc záležet,“ dodává ze ZŠ Ústecká v místní části Parník učitelka hudební výchovy, která další učitelský song neplánuje.

Už na konci ledna však představí školní projekt, na kterém pracuje s jednotlivými třídami. Cover verze známých písní už nebudou zpívat učitelé, ale samotní žáci. „Už máme několik textů hotových, žáci mají přes Vánoce za úkol vytvořit zvukové a video příspěvky, ze kterých vzniknou videoklipy,“ informuje Skopalová.