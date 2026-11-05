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Krádež salámu vygradovala v bodnutí. Na nůž se mi napíchl sám, hájil se recidivista

Hana Lanková
  17:16

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Kvůli nařčení z krádeže salámu zaútočil nožem na svého spolubydlícího. V minulosti přitom stejným způsobem zavraždil druha své matky. (5. listopadu 2026) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Zprvu nevinná hádka kvůli krádeži loveckého salámu v ubytovně na Svitavsku vyústila v útok nožem. Devětapadesátiletý muž svého o rok mladšího spolubydlícího bodl do břicha po předchozí slovní rozepři. U soudu se obžalovaný hájil tím, že se mu na nůž poškozený sám napíchl, a k činu se odmítl přiznat. V minulosti přitom stejným způsobem zavraždil druha své matky, který se podle jeho předchozích výpovědí na nůž také napíchl sám bez jeho pomoci.

K soudu se obžalovaný dostavil v doprovodu eskorty. Ve vazbě je od jara letošního roku. Komunikace s ním byla od začátku složitá, soudkyně Jana Bodečková proto s ohledem na jeho psychický stav mluvila pomaleji a zřetelněji.

Incident se odehrál letos 22. dubna na ubytovně pro lidi bez domova v Moravské Třebové. Poškozený se vrátil po 21. hodině z práce a obžalovanému začal nadávat a vyčítat, že mu z chladničky ukradl lovecký salám. Údajně ho zahlédl schovaný pod jeho polštářem. A začal křičet. Odpovědí ze strany obžalovaného mu byl kuchyňský nůž s dvanácticentimetrovou čepelí, který pronikl 6 až 7 cm přes břišní stěnu a sval do močového měchýře.

Chtěl jsem jen něco ukrojit, už nevím co, ale on na mě křičel a na ten nůž se mi omylem napíchl sám.

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