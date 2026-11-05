K soudu se obžalovaný dostavil v doprovodu eskorty. Ve vazbě je od jara letošního roku. Komunikace s ním byla od začátku složitá, soudkyně Jana Bodečková proto s ohledem na jeho psychický stav mluvila pomaleji a zřetelněji.
Incident se odehrál letos 22. dubna na ubytovně pro lidi bez domova v Moravské Třebové. Poškozený se vrátil po 21. hodině z práce a obžalovanému začal nadávat a vyčítat, že mu z chladničky ukradl lovecký salám. Údajně ho zahlédl schovaný pod jeho polštářem. A začal křičet. Odpovědí ze strany obžalovaného mu byl kuchyňský nůž s dvanácticentimetrovou čepelí, který pronikl 6 až 7 cm přes břišní stěnu a sval do močového měchýře.
Chtěl jsem jen něco ukrojit, už nevím co, ale on na mě křičel a na ten nůž se mi omylem napíchl sám.