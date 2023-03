Nemocnice v Chrudimi shání lékaře, láká je však do chátrající ubytovny

„Měl jsem tu čest, že jsem v ubytovně byl, a ze stavařského hlediska říkám: Potěš pánbůh, kdo tam půjde bydlet. Podmínky absolutně nevyhovující,“ uvedl projektant a zastupitel Chrudimi Lukáš Závodný.

„Je to strašně zanedbané, nedali do toho za poslední roky ani korunu. Okna samozřejmě netěsní, všude táhne, střecha i okapy jsou děravé a do toho nám zvedli nájem a chtěli ještě zaplatit jistinu ve výši jednoho nájmu,“ stěžuje si starší žena u vchodových dveří, která zde už podle svých slov bydlí roky.