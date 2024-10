Pardubice chtějí po deseti letech obnovit Tyršovy sady i zeleň u zámku

„Když budou mít Tyršovy sady v nové podobě deset let, zasloužily by si obnovu. Park jsme prošli, sepsali si podněty. Sejde se velká pracovní skupina, která připraví financování a harmonogram prací,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Podle ní sady vypadají i skoro po dekádě od revitalizace pěkně a slouží dobře k rekreaci. Při bližším zkoumání se ale ukazuje, že potřebují obnovit lavičky, záhony nebo cestní síť. „Také dětská hřiště budou potřebovat opravit. Některé prvky jsou dost poničené, je otázka, jestli tam budeme vracet ty samé, nebo tam dáme nový prvek. Na cestách navíc vznikají po deštích v některých místech docela velké kaluže,“ řekla Klčová.

Právě stav cestiček v parku vadí lidem asi nejvíce. Mlat se místy z cest vyplavuje a vznikají v nich rýhy, které se často plní vodou a bahnem. „Nepomáhá už běžné dosypávání a válcování. Cesty potřebují důkladnější regeneraci,“ uvedla Jitka Češková, která má na starosti údržbu zeleně v krajském městě.

„Je potřeba také řešit stav trvalkových záhonů a okrasných travin. V místech, kde jsou ve stínu pod stromy, se jim nedaří. Je potřeba se zamyslet nad druhovou skladbou, dát tam něco jiného nebo záhony v tom místě zrušit,“ řekla Češková.

Trávníky drží, cesty nikoliv

V dobrém stavu jsou podle ní naopak trávníky. Ty jsou navrženy tak, aby se na nich dalo odpočívat či si hrát, pravidelně se sekají a dostává se jim patřičné péče, aby byly zelené a husté. „Na lavičkách není moc závad, ale při bližším pohledu jsou porostlé lišejníkem a mechem a mají šedou patinu, takže vypadají zašle. To byl sice záměr architekta, je ale otázka, jak přistoupit k obnově mobiliáře. Bude se muset zvolit technologie, jak to čistit,“ dodala Češková.

Stromů je podle vedoucího divize péče o zeleň Služeb města Pardubic Vlastislava Šandy v Tyršových sadech dostatek. Pouze vzadu na promenádě byla skupinka bříz, kterou chtěli aktivisté zachovat, a stromy později uhynuly. „Jsou to krátkověké stromy, tak odešly, místo vypadá nedodělaně, je možné tam dosadit jiné druhy,“ řekl Šanda.

Radnice teprve bude náklady na opravu počítat. Určitě ale půjde o miliony. Práce chtějí radní provést na etapy, aby oblíbené místo obyvatel nebylo nutné celé zavřít.

Tyršovy sady byly založeny v roce 1931 jako zázemí pro Výstavu tělovýchovy a sportu. Po válce začal park chátrat. Rozsáhlejší rekonstrukce se uskutečnily v 80. letech. Studie na obnovu parku vznikla v roce 2002. Revitalizaci zahájilo město v roce 2011, stavební firma ale odstoupila od smlouvy a práce přerušila. Po mnohých průtazích si další firma převzala sady v roce 2014 a dokončila je s několikaměsíčním zpožděním v říjnu 2015. Náklady činily 105 milionů korun.

Lipové aleji je už 150 roků

Obnova čeká i chráněnou lipovou alej, která vede k zámku a pochází z druhé poloviny 19. století. Potřebuje totiž komplexní ošetření, protože stromy postupně dožívají. První ozdravné zásahy by se měly dělat v příštím roce. „V aleji je 132 stromů a status ochrany má kvůli vzácným živočichům,“ řekla Kateřina Smutná z oddělení životního prostředí městského obvodu I.

„Bude to schvalovat krajský úřad, rozhodne o rozsahu zásahů a době, kdy se práce provedou,“ doplnila.

Pokud se obvodu podaří získat dotace, udělá práce najednou. Jinak je bude dělat na etapy. V plánu jsou výchovné a zdravotní řezy, lokální redukce stromů, aby zůstaly stabilní. Z některých lip bude potřeba udělat torza a v některých případech už existující torza bude nutné zkrátit. Části stromů tam zůstávají, aby v nich mohly žít vzácné druhy.

„Potřebujeme alej stabilizovat. Kdybychom do ní nesáhli, stromy se začnou vylamovat a stanou se nebezpečné. Do budoucna je potřeba se zamyslet nad dosadbou nových stromů. Do toho se musí zapojit kraj, památkáři, agentura ochrany a krajiny nebo odbor hlavního architekta,“ řekla Smutná.

Problémy odhalila povodeň

Větší pozornost se na alej opět upřela po zářijových velkých deštích. „Od dendrologů jsme měli vztyčený prst, že hlavně lipová alej k zámku je ve špatném stavu. Kvůli podmáčení stromy začaly na jiných místech padat, například v Bubeníkových sadech spadl úplně zdravý javor. Víme, že lipová alej potřebuje péči, aby zůstala co nejdéle,“ řekla náměstkyně primátora Klčová.

Alej je z hlediska ochrany a údržby dřevin podle odborníků jednou z nejsložitějších v Pardubicích, protože je součástí kulturní památky zámku a součástí evropského systému chráněných lokalit. „Je to uvnitř města objektivně nejcennější alej. Stromy tam bohužel jsou na konci životního cyklu, během deseti nebo 20 let alej postupně odejde. Bylo by ideální, aby se nahrazovala postupně. Doufám, že k tomu město bude přistupovat šetrně,“ uvedl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Stromořadí sice čeká na komplexní péči, ale údržbu tam obvod dělá každoročně. „Letos jsme ošetřili 11 stromů, pravidelně tam kontrolujeme dynamické vazby. Ale ráda bych to vzala jako celek, zaslouží si to, nechceme se s ní rozloučit,“ řekla Smutná.

Lipová alej patří mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, a to díky výskytu ohroženého brouka páchníka hnědého. V okolí zámku žijí i další chránění živočichové, netopýři parkoví, rezaví, hvízdaví, žluvy hajní a veverky.

Přesnou dobu založení aleje lze jen odhadovat, podle historika Východočeského muzea Jana Tetřeva to muselo být někdy před rokem 1880. „V roce 1883 už bylo podle dobového tisku stromořadí v aleji vzrostlé a lákalo k procházkám. Ty znepříjemňoval podél cesty vedoucí kanál odvádějící splašky ze zámku a budov starého města. Protože patřil velkostatku, předpokládám, že také cestu zbudoval a alej vysadil velkostatek,“ řekl Tetřev.