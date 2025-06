„Policisté celou událost prošetřili a došli k závěru, že z hlediska zákona ve věci nedošlo k naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv přestupku ani trestného činu. Zároveň podotýkám, že Policie ČR je kompetentní posuzovat pouze trestně-právní rovinu věci. Zda někdo je, nebo není způsobilý pečovat o nezletilé dítě, spadá do kompetence jiných orgánů,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření také Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Vysokém Mýtě. „Ve spolupráci s rodinou, terénními službami a dalšími odborníky se situace v rodině uklidnila. Nadále se s rodinou spolupracuje na zajištění bezpečného prostředí pro dítě. Některé otázky jsou moc konkrétní a jsem limitovaná zákonem o sociálně právní ochraně dětí,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve Vysokém Mýtě Ludmila Abrahamová v reakci na dotazy zaslané redakcí iDNES.cz.

„Život na sociálních sítích a trávení času nejen na sociálních sítích je směr a součást dnešního světa. Největším rizikem je podle mě nebezpečné a zneužitelné prostředí na sítích. Je potřeba neustále upozorňovat na úskalí a rizika spojená s užíváním sociálních sítí,“ dodala.

„Já jsem tě varovala, nemáš mi shazovat telefon“

Matka na streamu svoji silně plačící dcerku dlouho držela ve vzduchu a třásla s ní. Údajně kvůli tomu, že dítě shodilo ze stolu její mobilní telefon. Těsně potom se na videu ozývaly rány. Když pláč dítěte neustával a žena se nemohla věnovat svému telefonu, napřáhla ruku jako by snad chtěla dceru znovu udeřit „Nemáš mi shazovat telefon, já jsem tě varovala,“ prohlásila. Video později matka smazala.

„Dostala na zadek, já jsem ji varovala. Nemá mi dvakrát po sobě shazovat telefon“ zopakovala a přiznala matka svůj nepochopitelný čin ve vysílání. Ani ne roční dítě pak zvedla nad hlavu. „Ne, nepůjdeš dolů. Budeš tady třeba viset, mně je to jedno. Máma z tebe začíná dostávat nervy,“ křičela na holčičku, která se v nepříjemné pozici snažila bránit a házela sebou.

Lidé ženu během živého přenosu upozorňovali, že by se k dítěti měla chovat lépe. K tomu se matka vyjádřila vulgárně: „Ty p*čo, já už nemůžu. Zkus se tomu dítěti věnovat ty a uvidíš, co to je za záhul,“ pobídla jednu z žen, která ji na nevhodné chování upozornila.

Podobných videí této matky na sítích kolovalo více a na všech dítě úporně pláče, na stůl je dostali i sociální pracovníci ve Vysokém Mýtě a policie, která se následně případem zabývala.

Podobné situace nejsou výjimkou. Stále častěji se lze setkat s případy, kdy rodiče dávají přednost sociálním sítím před časem kvalitně stráveným se svými dětmi. Droga ve formě streamů nebo lajků však podle odborníků dítěti nenahradí pozornost rodiče, klid, bezpečí ani lásku. Každý výbuch agrese či fyzické násilí si děti pamatují a zásadně to ovlivňuje jejich vývoj, upozorňují.