Tykač bude do chvaletické elektrárny vozit méně kvalitní uhlí

Firma miliardáře Pavla Tykače Sev.en EC se u krajských úředníků snaží získat výjimku, která by chvaletické elektrárně umožnila po roce 2020 posílat do vzduchu více oxidů dusíku a rtuti, než budou nařizovat nové limity.

Zastupitelé Pardubic se v únoru vyslovili proti, výjimky odmítlo i několik obcí. Nyní musí rozhodnout úředníci.

V pondělí se v Pardubicích při ústním jednání o výjimce ukázalo, že v jednom bodě zástupci elektrárny až dosud trochu mlžili. Tvrdili pardubickým zastupitelům, že se ve Chvaleticích bude spalovat stejné palivo jako dosud. Uvedli to i ve své žádosti.

Ve skutečnosti po uzavření dolu ČSA v roce 2024, kde je nejkvalitnější hnědé uhlí v zemi, chce elektrárna přejít na uhlí z dolu Vršany, který také patří Tykačovi. Oba doly jsou v sousedství Mostu, vršanské uhlí však není ani zdaleka tak výhřevné, jak ostatně uvádí skupina Sev.en na svých webových stránkách.

Zástupci elektrárny se při slyšení ohradili, že nic nezamlčeli, protože budou dál pálit uhlí ze severočeské pánve, tudíž palivo nemění.

Ekologičtí aktivisté nesouhlasí. „Zástupce elektrárny nám tvrdil, že když nahradí uhlí jiným, které má nižší výhřevnost, tak emise nestoupnou. Ale to nedává smysl. V uhlí z Vršan i ČSA je stejné množství rtuti. Na výrobu stejného množství elektřiny musíte spálit více vršanského uhlí a to znamená, že proletí komínem i více rtuti,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Elektrárna na otázku MF DNES, zda uhlí s nižší výhřevností nebude znamenat logicky i vypouštění více rtuti, reagovala jen obecnými větami:

„Udělení výjimky podle odborníků v žádném případě nepovede k významnému zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí elektrárny. Rozsah imisní změny bude prakticky neměřitelný,“ uvedla mluvčí společnosti Sev.en EC Gabriela Sáričková Benešová.

V podobném duchu se ale podle některých účastníků odehrávalo celé pět a půl hodiny trvající jednání o výjimkách, které elektrárna chce získat.

Neslyšeli jsme konkrétní odpověď, říká starostka

„Zástupci elektrárny se stále odkazovali na dokument, který k tomu zpracovali. Místo aby řekli konkrétní odpověď, tak jsme slyšeli, že dokument je dobře zpracovaný podle platné legislativy a v tom dokumentu že najdeme všechno,“ řekla starostka Bukovky Pavla Friedrichová Sirůčková, jejíž obec s udělením výjimky nesouhlasí.

Evropská unie nyní vede tažení proti „špinavým“ zdrojům energie. Sotva vlastníci uhelných elektráren dokončili nákladné modernizace, aby plnily emisní limity, které měly v Česku díky výjimce platit od poloviny roku 2020, vstoupila do hry přísnější pravidla. Původně limity oxidů dusíku neměly překročit hranici 200 miligramů na metr krychlový, nyní už je schváleno od roku 2021 jako limit 175 miligramů. A elektrárny se nově nevejdou ani do limitů pro zbytkovou rtuť.

Kontroverzní postup chvaletické elektrárny spočívá v tom, že nežádá výjimku na provoz dvou již modernizovaných bloků za tři miliardy korun, ale chce se vyvléci z povinnosti provést modernizaci zbylých dvou bloků tak, aby odpovídaly přísnějším emisním limitům BREF/BAT.

Krajský úřad v Pardubicích v minulosti různým žádostem elektrárny o výjimky z emisních limitů vyhověl. Podporu má u krajských politiků, kteří se žádostí o výjimky odmítli zabývat. Uvádějí, že zamítnutí výjimky by mělo nicotný vliv na životní prostředí.

„Mantrou místních ekologů je ochrana životního prostředí. Já k tomu však dodávám, že v jejich případě jde o ochranu hodnot, které jsou sotva měřitelné,“ uvedl Petr Šilar, senátor a předseda krajského výboru pro životní prostředí.

„Podle našich informací většina vyjádření, která k tématu výjimka pro elektrárnu ve Chvaleticích dorazila, nebyla proti. Proti jsou zejména aktivisté,“ uvedla Sáričková Benešová.