Srub pohraničního opevnění osadili zvony pro kulomety, jako v roce 1938

Pěchotní zvony sloužily jako stanoviště pozorovatele určeného k řízení střelby hlavních zbraní, k pozorování a střežení terénu v okolí příslušného srubu. Jen při blízkém napadení objektu se pozorovatel zapojil do obrany okolí srubu kulometem. Zvon měl vnitřní průměr v ose střílen 1300 mm a výšku okolo 4000 mm dle konkrétního provedení. Hmotnost každého z nich přesáhla 52 000 kg. Měly odolat palbě děl ráže 42 cm a leteckým pumám o hmotnosti 1000 kg. Tehdejší cena takového zvonu se pohybovala okolo 245 tisíc korun. Pro tvrzový objekt K – Ba – S 22a byly vyrobeny firmou Vítkovické horní a hutní těžířstvo v nejvyšší používané odolnosti, s kódovým značením W a tloušťkou stěn 300 mm. Šlo o tzv. pěchotní zvony, označované AJ/N, určené zpravidla do všech typů těžkých objektů. Vyráběly se se dvěma až šesti střílnami pro lehký kulomet vzor 26 (na srubu K – Ba – S 22a byly oba zvony čtyřstřílnové) a s otvorem o průměru 9 cm ve vrchlíku pro pěchotní periskopický dalekohled 4× vzor 38. Oba zvony byly v roce 1939 vytrženy a odvezeny do Říše k dalšímu využití – nejspíše skončily jako zdroj kvalitní suroviny pro hutě.