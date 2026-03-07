Dělostřeleckou tvrz zatraktivní rozšířená realita a tajná mise, vylepšený bude i vstup

David Půlpán
  8:19
Návštěvníky dělostřelecké tvrze Bouda čekají letos dvě premiéry. Zatímco jarní sezonu odstartuje čerstvě dokončená modernizace areálu, ještě před prázdninami by zde měla fungovat technologická novinka. Do betonových chodeb vstupuje rozšířená realita.
Pardubický kraj nechal v posledních letech kompletně opravit vchodový objekt dělostřelecké tvrze Bouda.

Žádné nudné cedule a dlouhé texty. Nová mobilní aplikace „Virtuální stezka vojenským podzemím“ slibuje, že z prohlídky udělá malou detektivku, při které se současnost a historie propojí na displeji mobilního telefonu.

Krajští radní nyní odstartovali výběrové řízení na pořízení této novinky na tvrzi Bouda. Zaplatit za ni včetně pětiletého servisu chtějí přibližně 1,8 milionu korun.

Lidé se budou dívat přes mobil na reálný prostor, kde se jim na displeji zobrazí například 3D model děla nebo řez chodbou s jednoduchým popisem. Aplikace má být funkční i hluboko pod zemí bez mobilního signálu. Jak přesně bude aplikace ve finále vypadat, zatím není jasné.

„Finální technické řešení bude na vítězném dodavateli, samozřejmě v zadání jsou specifikované parametry, ale konkrétní řešení se může lišit,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Cílem není nahradit průvodce, ale ukázat věci, které jsou běžnému oku neviditelné – například konstrukční detaily výzbroje nebo to, jak technické vybavení v podzemí fungovalo v plném nasazení.

Aplikace propojí českou tvrz s podzemním městem v Polsku

Projekt není izolován jen na dělostřeleckou tvrz. Aplikace bude fungovat jako spojnice mezi Boudou a polským podzemním městem Osówka v Sovích horách, kde lidé mohou vidět síť chodeb a objektů, které tam postavili Němci v letech 1943–1945. Důvodem jsou evropské peníze.

Prohlídky dělostřelecké tvrze Bouda

První prohlídky dělostřelecké tvrze se v letošním roce uskuteční v sobotu a v neděli. Prohlídky v sobotu 7. března se uskuteční v časech 11, 13 a 14 hodin, v neděli v časech 11 a 13 hodin. Výjimečně bude zpřístupněn objekt K-S 24, který není součástí běžných návštěvnických prohlídek.

Projekt je financován v rámci programu Interreg Česko–Polsko, který povzbuzuje samosprávy sousedních států ke spolupráci. Společná investice do vojenských objektů v Polsku a Česku bude stát 44 milionů korun. Rozšířená realita má nalákat návštěvníky Boudy, aby zajeli do Sovích hor či naopak. Kdo navštíví obě místa a splní digitální úkol „tajná mise“, získá dvacetiprocentní slevu na vstupném a sběratelské ceny, jako jsou expediční baterky či trička.

Do modernizace Boudy jde nyní díky evropské dotaci celkem 21 milionů korun. „Součástí prací je například doplnění chybějících cihlových příček, osazení plechových dveří, obnova vnitřních povrchů nebo oprava vchodové mříže nákladního vjezdu. V projektu jsou také repliky elektro a vodoinstalace, vzduchotechniky nebo obnova kolejí úzkorozchodné dráhy. Práce pokračují intenzivně tak, aby bylo možné mít vše připravené již na novou návštěvnickou sezonu,“ řekl už dříve hejtman Martin Netolický.

Vstupní objekt je hotový

Boudaři avizují, že dokončený vchodový objekt se stane lákadlem, které přitáhne nové návštěvníky. „Ve vchodovém objektu tvrze budou moci návštěvníci vidět ubikace mužstva, ubikace poddůstojníka, WC, umývárny, střeleckou místnost N, střeleckou místnost D,“ řekl Robert Čada ze Společnosti přátel československého opevnění.

Návštěvníci uvidí dvě projekce, první bude přední projekce na plátno s krátkým filmem o životě v Boudě. Druhá bude zadní projekce evokující efekt holografické projekce. K vidění bude také opravená svážnice, která byla využívána pro dopravu do útrob tvrze.

„Mezi další novinky bude patřit vyzděný velitelský kasárenský sál číslo 1, kde budou moci návštěvníci vidět reálné zázemí a stísněné prostory, kanceláře a ubytovny důstojníků. Dále se připravuje projekt pochozího ochozu v objektu K-S 22 a další úpravy tohoto prostoru včetně opravy oplechování, nátěrů a oprav poškozeného zdiva a zabezpečení šachty,“ dodal Čada.

Vstoupit do diskuse

