Když v roce 2011 Pardubický kraj převzal od státu dělostřeleckou tvrz Bouda, rozhodl se do ní vložit desítky milionů korun. Bouda, která měla spolu s celou linií československého pohraničního opevnění tvořit obranu proti nacistickému Německu a je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v republice, patří k nejvýznamnějším turistickým atrakcím regionu.
Kromě elektrifikace byla před deseti lety vybudována nová provozní budova, která vytvořila potřebné zázemí pro návštěvníky i správu areálu. Její vznik otevřel cestu k postupné obnově samotné tvrze.
Významná část prací se soustředila především na renovaci vstupního srubu KS-22a, kterým návštěvníci vstupují do podzemí. V první etapě došlo na nové omítky, provedeno bylo odvlhčení, osazení přesných replik pancéřových zvonů včetně střílen těžkých kulometů, přibyla nová vrata a další dobové prvky.
V letošní turistické sezoně mohou návštěvníci obdivovat interiéry vstupního srubu „Krok“ ve stavu, který odpovídá stavu těsně před mobilizací. Multimediální expozice navíc návštěvníkům realisticky ukazuje, jak tvrz vypadala v době bojové pohotovosti.
„Chtěli jsme interiéry vchodového srubu navrátit do podoby, jak vypadaly v roce 1938. Díky vysoušečům jsme šli ještě dál, protože takové sucho, jaké tady máme teď, tady posádka tehdy neměla. I díky tomu jsme mohli instalovat multimediální prvky, které návštěvníci na podobných objektech nikde jinde v republice neuvidí,“ uvedl Robert Čada ze Společnosti přátel československého opevnění.
Na velkém monitoru je k vidění animace simulující například funkci padacích vrat, která sloužila v případě napadení k hermetickému uzavření tvrze. Těch se Bouda však pravděpodobně nikdy nedočká.
„Unikátem už je, že tady máme skutečná zatahovací vrata. Když jsme se o tom bavili, tak jsme chtěli, aby věci, které nejsme schopni kvůli finanční náročnosti vyrobit, byly přiblíženy alespoň animací nebo modelem, což je příklad modelu dělostřelecké věže za 1,2 milionu, který je na Boudě od roku 2023,“ řekl hejtman Martin Netolický.
V útrobách podzemních kasemat je v rámci nového prohlídkového okruhu k vidění také krátký film o tom, co by vojáci museli dělat pro obranu vchodového objektu. „Máme tady i holografickou projekci, na které návštěvníkům přibližujeme obranu vjezdového prostoru tvrze v době poplachu. Vojáci promítaní na průsvitné plátno vypadají, jako by právě vycházeli z podzemních ubikací,“ řekl Čada. V půlce srpna se má přidat i virtuální stezka podzemím. V průběhu léta bude dokončen vyzděný také velitelský kasárenský sál v podzemí.
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Dělostřelecká tvrz fascinuje. Ikonická Bouda se vrátila do roku 1938
Kromě ventilace a původních replik svítidel návštěvníci na novém prohlídkovém okruhu zaměřeném výhradně na vstupní objekt KS-22a mohou vidět stísněné ubikace poddůstojníka a mužstva, dobovou koupelnu a toalety nebo střelecké místnosti s těžkým kulometem. Periskopem si pak mohou vyzkoušet výhled, jaký by měli vojáci při pozorování nepřítele.
Kompletní rekonstrukcí prošlo také kolejové překladiště se svážnicí, kterým se dopravoval materiál do útrob tvrze. Dobrovolníci by do budoucna chtěli zprovoznit celou úzkorozchodnou železnicí.
V budoucnu do podzemí vláčkem
„Úzkorozchodná trať vede prakticky celým podzemím tvrze, což je zhruba asi kilometr chodeb. Velkou výzvou je její zprovoznění pro návštěvníky formou úzkorozchodných vláčků. V tuto chvíli dráha nemá souhlas Drážního úřadu. Navíc byla původně využívána pro převoz materiálu. Pokud by se nám ji podařilo zprovoznit, byl by to zcela unikátní projekt ve střední Evropě,“ uvedl hejtman.
Do druhé etapy rekonstrukce tvrze Bouda Pardubický kraj investoval 28 milionů korun. Nová prohlídková trasa, která zabere zhruba hodinu a bude méně náročná a je vhodná i pro méně pohyblivé návštěvníky, se návštěvníkům poprvé otevřela v sobotu.