Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Autor:
  14:03
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog označil z hlediska bezpečnosti za nejrizikovější. Čtyřdenní objížďka začne již v sobotu.

Řidiči, kteří měli o nadcházejícím víkendu naplánovanou cestu po hlavním silničním tahu I/35 na Svitavsku a obávali se dlouhé uzavírky po úzkých cestách přes Hřebečovský hřbet, si mohou oddechnout. Během čtyřdenní uzavírky tunelu bude provoz z I/35 převeden na starou silnici.

Kvůli sporu o podobu kácení v přírodní rezervaci Hřebečovský les totiž nebylo jasné, zda se komunikaci podaří včas znovu otevřít.

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.
Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.
Dva roky se v přírodní rezervaci Hřebečovský les táhne spor s ekology o kácení vzrostlých buků, které podle Lesů ČR ohrožují bezpečnost na silnici. Objízdná trasa přes Hřebeč, která je klíčová při uzavření tunelu, je už čtvrt roku zavřená. (17. září 2026)
Ekologové namítají, že Lesy ČR začaly v přírodní rezervaci Hřebečovský les kácet i zdravé stromy. Česká inspekce životního prostředí předběžným opatřením kácení zakázala. (17. září 2026)
27 fotografií

Lesům České republiky se nakonec podařilo v termínu pokácet zhruba šest desítek stromů, které dendrolog označil za akutní bezpečnostní riziko. Těžba probíhala v tzv. režimu krajní nouze. Již v srpnu bylo pokáceno 11 takovýchto stromů.

„Byly skáceny stromy, které bezprostředně ohrožovaly provoz na pozemní komunikaci. Od dnešního dne je silnice III/36826 opět plně průjezdná,“ řekla na dotaz serveru iDNES.cz mluvčí Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zuzana Zlinská.

Od soboty 14. do úterý 17. listopadu tak bude provoz na jedné z nejvytíženějších silnic v republice převeden na starou silnici, která se k objížďkám tunelu využívá pravidelně.

Důvodem uzavírky je dlouhodobě plánovaná kontrola a revize protipožárního bezpečnostního systému v tunelu Hřebeč. ŘSD na provedení revize spěchalo. Práce totiž bylo nutné dokončit ještě před zimou. „Revizi v tunelu můžeme udělat nejpozději v prvním nebo druhém týdnu v listopadu nejlépe o víkendu a rozhodně ji nechceme dál posouvat do zimy. Bylo by to velké riziko,“ řekl již dříve generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V případě sněžení a námrazy by největší nebezpečí číhalo na řidiče kamionů. Pro ně totiž silničáři naplánovali 70 kilometrů dlouhou objížďku se značným převýšením přes Lanškroun, Štíty a Zábřeh.

Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka

Čtyřdenní uzavírka měla proběhnout nejdříve v září, poté byla odložena na říjen a nedávno se posunula až na listopad.

Podle Lesů ČR se vykácením nejrizikovějších stromů bezprostřední riziko pádu dalších stromů snížilo. Další zásahy však nejsou vyloučené. „S orgány ochrany přírody nyní jednáme o zpracování dalších bezmála 400 nestabilních stromů, které jsou znatelně poškozené. O tom rozhodne Odbor životního prostředí Pardubického kraje,“ doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Sezemice se po třiceti letech dočkaly obchvatu, plánovaná čerpací stanice nevznikne

Slavnostní otevření obchvatu Sezemic. (2. listopadu 2026)

Motoristům jedoucím do Pardubic z východní části republiky se otevřela nová pohodlná trasa. Hodinu po poledni byla slavnostně přestřižena páska na sedmikilometrovém obchvatu Sezemic, který plynule...

Osm na jednoho. Mladíci napadli chlapce v centru Pardubic, řeší to policie

Školáci v Pardubicích napadli vrstevníka

Skupina přibližně osmi mladíků napadla na pardubické třídě Míru jiného chlapce. Útočníci ho bili pěstmi a kopali do něj. Incident zachycuje video. Případem se nyní zabývá policie, podle níž jsou...

Stovky lidí v Pardubicích demonstrovaly před divadlem, vládu káral i Večerníček

Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti...

Stejně jako v jiných městech i v Pardubicích se v úterý sešly stovky lidí, aby podpořily veřejnoprávní média. Nad hlavami se objevily transparenty i kreslený Večerníček se smutnou tváří a zdviženým...

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...

Podepsáno. Spalovnu odpadů začnou v Opatovicích stavět v únoru

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Po roce a půl od vydání stavebního povolení podepsaly Elektrárny Opatovice smlouvu na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Projekt spalovny za více než šest miliard korun tak...

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

9. listopadu 2026  14:03

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na...

9. listopadu 2026  13:35

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

9. listopadu 2026  12:19

Hořký vtip, dva vlastní góly. Frťala: Snad nás neuchlácholila Deniova chvála

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Zklamaný...

Ligové Teplice se při nedělní domácí partii s Pardubicemi musely cítit jako v hořkém fotbalovém vtipu, kdy hráč přijde domů a manželka se ho ptá, jak mu to šlo. „Dal jsem dva góly, ale prohráli jsme...

8. listopadu 2026  18:25

Teplice - Pardubice 1:4, pech a zmar pro domácí, Ouattara má gólový double

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči slaví vedení nad Teplicemi.

Tepličtí fotbalisté prožili ve 14. kole Chance Ligy na domácím hřišti noční můru. V utkání s Pardubicemi zapsali hned dva vlastní góly, k tomu jeden po velké chybě Arounovi Ouattarovi darovali....

8. listopadu 2026  12:50,  aktualizováno  15:26

Vysílání jako hobby? Proč ne. Jakub Kamarád vybudoval rádio, funguje už šest let

Hlavní tváří Rádia Trojka je Jakub Kamarád.

Nemají z toho ani korunu, platí si ho z vlastní kapsy a místo honorářů je žene čistá vášeň pro éter. Pardubické internetové Rádio Trojka vzniklo za covidu ze skromného studia jako odvážný projekt...

8. listopadu 2026  8:19

Chyby ve statice zdržely výstavbu bytů v Litomyšli. Stavba začne až v létě

Pozemek v centru Litomyšle, na kterém má vyrůst bytový dům, zatím zeje...

Druhý pokus o dokončení bytového domu na roky rozestavěných pozemcích v centru Litomyšle nabírá zpoždění. Stavět se začne až v létě.

7. listopadu 2026  8:44

Uprchlý vězeň se skrýval tři týdny. Když ho policie dopadla, překvapený ani nekladl odpor

Policie dopadla uprchlého vězně, v obci na Pardubicku se skrýval 21 dní

Celých jednadvacet dní se podařilo skrývat před policií vězni, který se začátkem října z nestřeženého pracoviště ve středních Čechách vypařil neznámo kam. Policisté ho nakonec vypátrali v jedné z...

6. listopadu 2026  15:13

Podepsáno. Spalovnu odpadů začnou v Opatovicích stavět v únoru

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Po roce a půl od vydání stavebního povolení podepsaly Elektrárny Opatovice smlouvu na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Projekt spalovny za více než šest miliard korun tak...

6. listopadu 2026  6:39

Krádež salámu vygradovala v bodnutí. Na nůž se mi napíchl sám, hájil se recidivista

Premium
Kvůli nařčení z krádeže salámu zaútočil nožem na svého spolubydlícího. V...

Zprvu nevinná hádka kvůli krádeži loveckého salámu v ubytovně na Svitavsku vyústila v útok nožem. Devětapadesátiletý muž svého o rok mladšího spolubydlícího bodl do břicha po předchozí slovní...

5. listopadu 2026  17:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osm na jednoho. Mladíci napadli chlapce v centru Pardubic, řeší to policie

Školáci v Pardubicích napadli vrstevníka

Skupina přibližně osmi mladíků napadla na pardubické třídě Míru jiného chlapce. Útočníci ho bili pěstmi a kopali do něj. Incident zachycuje video. Případem se nyní zabývá policie, podle níž jsou...

5. listopadu 2026  16:02

Železniční plány za miliardy narážejí. A ne jen na nedostatek peněz

Premium
ilustrační snímek

Správa železnic v Pardubickém kraji plánuje miliardové investice. Na řadu z nich si ale cestující budou muset ještě dlouho počkat. Problém nejsou jenom peníze, ale i návaznost staveb.

5. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.