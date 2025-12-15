Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Autor: ,
  16:46
Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných vyvolával obavy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se v pondělí pochlubilo dokončenou ražbou. Nahrubo jsou hotové obě roury budoucího tunelu.

Nejsložitější stavební objekt na rozestavěné dálnici od Ostrova po Opatovec v podobě půlkilometrového tunelu Homole byl dlouho před zahájením stavby skloňován snad ve všech pádech.

Metodou Design and Build naprojektovaný tunel skrz nevelký kopec s nadmořskou výškou 307 metrů děsil ŘSD obtížnými geologickými podmínkami, spodními vodami, ale i nízkým nadložím nad oběma tunelovými rourami.

Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole je proražený. (15. prosince 2025)
15 fotografií

Jen pro představu. Nadloží nad tunelem se pohybuje od 8,5 metru do 24 metrů a pod samotnou silnicí 12 až 13 metrů, což není moc. Riziko pro stavbaře a projektanty spočívalo v tom, aby vydrželo samotnou ražbu a nepropadlo se i se silnicí, po které denně projede kolem 20 tisíc aut.

Zkušená tunelářská firma se švýcarským know how, která má reference po celé Evropě, se nezalekla a rozhodla se pro klasickou konvenční ražbu.

„Nebyli jsme s původním řešením úplně spokojeni. Byli jsme přesvědčeni, že tento masiv dokážeme zdolat konvenčními tunelovými metodami, které jsme aplikovali na minulých stavbách podobného charakteru. Po realizaci doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu jsme se definitivně rozhodli, že na konsolidaci hornin nad tunelem použijeme kombinaci těžkého mikropilotážního deštníku spolu s kotvením čelby a použitím cementových a částečně i chemických injektáží stropu a v předpolí čelby,“ řekl Boris Čillik, zástupce firmy Marti.

Ražba tunelu začala 22. listopadu loňského roku. „Do dnešního dne je to přesně 388 dní od začátku ražby. Vyrazilo se celkem 823 metrů, zabudovalo se 14 350 metrů mikropilot a bylo použito 10 000 kubíků stříkaného betonu,“ dodal Čillik před proražením.

VIDEO: Pozor, pálíme! Stavbaři ukázali odstřel při ražbě tunelu na D35

I přes všechna rizika se tak dá říct, že tuneláři se s první etapou složitého díla vyrovnali se ctí. „Měli jsme ze stavby obrovskou obavu. Zhotovitelská firma se s těžkými podmínkami neskutečně vyrovnala, což je na jejich práci vidět,“ řekl při nedávném otevírání dálnice D35 u Křelova generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Bylo vytěženo 90 tisíc tun materiálu, který se použije ke zpětnému zásypu nebo realizaci hlavní trasy. Teď se nacházíme v pravém tubusu, který je zhruba 470 metrů dlouhý, aktuálně již proražený. V levém tubusu probíhají práce pod konstrukcí želva, což je taková betonová skořepina, pod kterou se razí. Tam by ražba měla být dokončena v polovině ledna příštího roku,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.

Tuneláři mají po proražení rok na to, aby stihli v obou rourách provést nejen finální ostění tunelu, ale i položit vozovky a vystrojit tunel technologiemi. „Té práce je ještě obrovské množství, ale věřím, že do konce stavební sezony 2026 budeme mít hotovo tak, aby celá trasa do Vysokého Mýta včetně tunelu mohla být zprovozněna,“ dodal Mátl.

Tunel Homole na D35 razí dělníci i v noci, farář tam posvětil sochu Barbory

ŘSD slíbilo, že díky blízkosti silnice I/17 v srpnu příštího roku zprovozní zhruba 3,7 kilometru dlouhý úsek z Ostrova k provizornímu napojení před tunelem. Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto staví společnosti Eurovia a M-Silnice, tunel pak Eurovia CZ, TuCon a Eurovia SK. Obě stavby vyjdou na 3,2 miliardy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední...

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v...

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

Lány zkrášlí ozdoby českých sklářů, první dámu nadchla kombinace bílé a zlaté

Kateřina Šrámková (vlevo) předala zlatobílou kolekci od českých sklářů první...

Barokní zámek Lány obohatila nová zlato-bílá kolekce ručně foukaných a malovaných skleněných ozdob, kterou věnovali skláři ze sklárny Koulier z Oflendy u Hlinska přímo do rukou prezidenta Petra Pavla...

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Stavbaři si mohou odškrtnout další důležitý milník na dálnici D35. Tunel Homole...

Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných...

15. prosince 2025  16:46

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli...

S nečekanou překážkou se setkali v neděli odpoledne na Dolní Moravě lidé při návratu do jednoho z místních ubytovacích zařízení. Vstup do objektu jim komplikoval agresivní kozel, který své nově...

15. prosince 2025  10:26

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

14. prosince 2025  9:20

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu...

SOCDEM po neúspěšných parlamentních volbách bude na sobotním sjezdu hledat recept, jak se dostat zpět k moci. Bývalí členové strany včetně hejtmana Pardubického kraje a pardubického náměstka nemusí....

13. prosince 2025  10:02

Stát ukázal plány na splavnění Labe do Pardubic, stavět by se mělo v roce 2031

Přelouč, most přes Labe

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek oznámilo, jak bude postupovat při přípravě splavnění Labe v úseku z Přelouče do Pardubic. Příští rok na jaře chce zahájit proces EIA týkající se klíčové stavby...

12. prosince 2025  15:56

Rybitví chce spalovnu zastavit změnou územního plánu, firma na obec podala žalobu

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství podala návrh na zrušení změny územního plánu obce Rybitví, která by firmě znemožnila vybudovat plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. Serveru iDNES.cz podání...

12. prosince 2025  14:25

Koncert se svařákem a gulášem zdarma. Vysoké Mýto poděkuje lidem za dálnici

Pár dní před otevřením dálničního obchvatu Vysokého Mýta se ladí poslední...

Dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude pro řidiče i tamní obyvatele toužebně očekávaným vánočním dárkem. K jeho rozbalení v podobě slavnostního otevření však, jako to obvykle při slavnostních akcích v...

12. prosince 2025  11:03

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

12. prosince 2025  10:22

Od neděle zdraží jízdné a cesta z Pardubic do Hradce zabere 14 minut

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.

Konec roku bývá tradičně spojen s novými jízdními řády a dalšími novinkami. Letošní změny v Pardubickém kraji až na citelnější zdražení krajských jízdenek nebudou tak přelomové jako v jiných letech....

11. prosince 2025  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nevole kvůli školám. V Chrudimi měsíc před zápisy prvňáků ruší spádovost

Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi je nejvyhlášenější školou v okolí....

Zastupitelé Chrudimi změnili měsíc před zápisy do prvních tříd systém, podle něhož se odehrají. Děti, které bydlí na dohled od některé ze základních škol, už v ní automaticky nemají zajištěné místo v...

11. prosince 2025  10:21,  aktualizováno  15:21

Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější

Terminál Jih má být přímo propojen s parkovacím domem a také s lávkou, která...

V Pardubicích u nádraží by měli za rok a půl otevřít nový parkovací dům. Dopravní podnik vybral vítěze výběrového řízení, který nabídl nízkou cenu a nečekaně vysoký počet parkovacích míst. Vydělat by...

10. prosince 2025  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.