VIDEO: Pozor, pálíme! Stavbaři ukázali odstřel při ražbě tunelu na D35

Tunel na budoucí dálnici D35 je vyhlouben už z jedné třetiny. Střelmistři navrtali trhavinu do šedesátky míst, každé do hloubky půldruhého metru. Díky šedesáti kilogramům plastické a emulzní trhaviny se uvolnilo přibližně sto kubíků horniny. Krátce po odstřelu se z tunelu vyvalil oblak prachu.

„Střílíme nyní čtyřikrát denně. Když je náhodou měkčí materiál, tak třikrát,“ řekl stavbyvedoucí Andrej Korba.

Zatímco při prvním použití trhavin stavbaři zastavili dopravu na silnici I/17, nyní to už podle nich není nutné. Práce probíhají dostatečně hluboko.

„Ve chvíli, kdy jsme dále než 75 metrů od portálové stěny, nepotřebujeme už zastavovat dopravu,“ řekl Korba.

Práce probíhají nepřetržitě v obou tunelových tubusech dálnice. „V levé jsme na 120 metrech a v pravé je to 93 metrů,“ uvedla správkyně stavby Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.

Stavbaři první část tunelu hloubili, od 22. ledna používají odstřely. Koncem března se chystají na mechanickou ražbu. Souvisí to s tím, jaký je uvnitř kopce materiál. „Hornina v tunelu vykazuje parametry vysoké pevnosti, odstřely trhavinou jsou efektivní. Až dojdeme do horších měkčích celků, což ukázaly průzkumy, budou se používat pětitunová kladiva na bagrech, která kutají do horniny,“ uvedla Šolcová.

Samotnou ražbu bude komplikovat fakt, že hornina v kopci není kompaktní. Před ražbou proto firma instaluje tzv. mikropilotážní deštník. „Je to proto, aby nepadaly velké úlomky na pracovníky, pro bezpečnost a pro zpevnění celého tunelu,“ uvedl stavbyvedoucí.

Tunel totiž nebude založený hluboko v kopci, ale půjde takřka po povrchu. „Teď máme nadloží nějakých devatenáct metrů. Postupně se snižuje a na druhé straně bude nadloží jenom sedm metrů. Pod silnicí to bude nějakých dvanáct až třináct metrů, což je celkem málo. Nechceme, aby došlo k nežádoucím vlivům v terénu,“ řekl Korba.

S levou 525 metrů dlouhou tunelovou rourou by měli být podle harmonogramu prací stavbaři na druhé straně hotoví letos v srpnu, s pravou, která bude měřit 569 metrů, o několik týdnů později. Pokud půjde vše podle plánu, řidiči se tudy poprvé projedou v prosinci 2026.