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Homole hraje všemi barvami. Takto dělníci pracují na půlkilometrovém tunelu na D35

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  15:42
Na dálničním úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je téměř půlkilometrový dálniční tunel technicky nejnáročnějším stavebním objektem. Podle všeho však má už největší komplikace za sebou. Postup prací na začátku roku zpomalily složité geologické podmínky, což zprovoznění tunelu posunulo až na léto příštího roku.
Staveniště u tunelu Homole. Na snímku vlevo je vidět vnější stěna tunelu obalená vrstvou recyklované pryže, která ochrání hydroizolaci proti poškození při zásypu hloubené části. (18. června 2026)
Staveniště u tunelu Homole, kde dělníci staví i provozně-technický objekt, ve kterém budou technologie hlídající bezpečnost v tunelu. (18. června 2026)
Před zasypáním tunelových rour v hloubené části musí stavbaři na vnější stěnu tunelu nanést vrstvu recyklované pryže. (18. června 2026)
Z dálnice D35 budou řidiči sjíždět do léta 2027 před tunelem Homole. (18. června 2026)
Staveniště u tunelu Homole. (18. června 2026)
45 fotografií

To se netýká navazujícího úseku před i za tunelem, který se řidičům otevře v pondělí 24. srpna. Projít si část dálnice bude možné přesně za měsíc, tedy v sobotu 25. července v rámci Dne otevřené dálnice. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na samotném úseku D35 pokračují práce prakticky po celé trase. Dělníci pokládají asfaltové vrstvy, montují svodidla a protihlukové stěny, dokončují izolace mostů, osazují kanalizační šachty i kabelové rozvody ve středním pásu. Současně probíhají terénní úpravy a instalace oplocení.

Největší pozornost však nadále poutá téměř půlkilometrový tunel Homole, který je technicky nejzajímavější a nejnáročnější stavbou.

Jak si mohou řidiči jedoucí kolem rušného staveniště v těchto dnech všimnout, finální vzhled pomalu dostávají oba západní tunelové portály. Stavbaři na tunelu téměř dokončili sekundární ostění levé trouby a začali pracovat v pravé.

Důležité termíny na úseku Ostrov – V. Mýto

  • Den otevřené dálnice D35
    25. července
  • Zprovoznění úseku (mimo tunel) 24. srpna
  • Zprovoznění tunelu Homole léto 2027

Zajímavá podívaná probíhá v hloubené části na površích tunelů. Pokrývá je pestrobarevná ochranná vrstva z recyklované pryže (i když barevnost drobných kousků na fotografiích tolik nevynikne). „Má čistě ochrannou funkci. Chrání hydroizolaci proti poškození při následných zásypech. Je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Proto ta barevnost,“ řekla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

V levé tunelové troubě jsou prakticky dokončeny všechny bloky finálního ostění. Stavbaři však nemohli pokračovat s betonáží sekundárního ostění až na konec východního portálu tunelu, neboť práce zde zdržely složité geologické podmínky na hloubené části. „Betonářský vozík musíme vytáhnout ven a následně jej přesuneme do pravé trouby,“ řekl před nedávnem Boris Čillik, zástupce tunelářské firmy Marti, která v konsorciu s Eurovií celý úsek staví.

Původní harmonogram počítal s přístupem do tunelu z obou portálů. Postup prací však zpomalilo odstraňování mimořádně tvrdých hornin ve východní hloubené části, a stavbaři tak zatím nemohou tunel obsluhovat z obou stran.

Silničáři otevřou D35 před Homolí v srpnu, propojka za tunelem čeká na povolení

„Kvůli zdržení na východním portálu musela veškerá logistika fungovat pouze z jedné strany. Všechny operace se tím výrazně zpomalily. Izolace, doprava materiálu i samotné betonáže byly složitější, protože jsme nemohli využívat oba přístupy,“ dovysvětlil Čillik.

Průzkumy sice předpokládaly výskyt pevných hornin, jejich skutečný podíl byl ale výrazně vyšší. „Narazili jsme na mnohem větší množství velmi tvrdých hornin, než se původně očekávalo. Museli jsme nasadit těžkou techniku pro jejich rozpojování a přistoupili jsme také k drobným trhacím pracím,“ řekl vedoucí tunelářů.

Během ražby tunelu s nevelkým nadložím byl důležitý geotechnický monitoring. Citlivé přístroje zaznamenaly i drobné deformace vozovky na povrchu nad tunelem. „Na silnici se objevily konvergence v řádu několika centimetrů. Vše ale zůstalo v mezích projektovaných hodnot a řidiči změny prakticky nezaznamenali,“ sdělil zástupce společnosti Marti.

V levé tunelové rouře se stavbaři pustili do pokládky betonů pod vozovku a začali pracovat také na podkladních vrstvách pro asfalty v místě portálů.

Délka tunelu umožňuje položit asfaltový koberec

Uvnitř tunelu vzniknou chodníky, kabelovody, odvodnění, požární vodovod i další provozně technické objekty. V tunelu Homole se stavbaři připravují také na jednu z klíčových etap výstavby – pokládku vozovky. Na rozdíl od některých jiných dálničních tunelů bude v Homoli použita asfaltová vozovka.

Stav dálnice D35 k 29. dubnu 2026.

„Délka tohoto tunelu to umožňuje. Kdyby byl delší, tak už je to neproveditelné, protože by se tam asfaltéři udusili. Pro Homoli jde o lepší řešení, neboť zimní údržba ošetřuje jinak beton a jinak živici,“ sdělil hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia Jiří Studený.

V příštím roce bude probíhat montáž technologického vybavení včetně osvětlení, dopravního značení a ventilace. Přestože je tunel relativně krátký, projekt počítá se čtyřmi proudovými ventilátory. Ty budou sloužit především pro případ mimořádných událostí.

„Ventilátory jsou důležité zejména při požáru. Jejich regulace umožňuje řízení proudění kouře a vytvoření bezpečných podmínek pro evakuaci osob,“ vysvětlil Čillik.

Zatím se tak zdá, že stavba tunelu má to nejhorší za sebou. Po zprovoznění dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem zbude necelý rok do zprovoznění nejen tunelu, ale i obchvatu Litomyšle. Řidiči se tak dočkají ucelené dálnice mezi Hradcem Králové a Svitavami.

25. března 2026
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