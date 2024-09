Autobus na zavolání spustí další město, v Moravské Třebové MHD vozila vzduch

Klasickou městskou hromadnou dopravu v malých městech by mohla v budoucnu nahradit tzv. poptávková městská doprava, která je místo klasických jízdních řádů v rukou cestujících. Trasu a jízdy plánují a spojují chytré technologie a umělá inteligence. Po Říčanech u Prahy či menších obcích na Svitavsku alternativní forma veřejné dopravy začne fungovat za pár dnů také v Moravské Třebové.

V minulých letech si totiž radnice vyzkoušela, že klasická MHD nemá pro město velikosti Moravské Třebové smysl. Po dvou letech provozu se ukázalo, že páteřní linka po pevně vymezené trase vozí místo cestujících jen vzduch. Neúnosné náklady, které se vyšplhaly na téměř dva miliony korun ročně, MHD definitivně pohřbily.

Město se proto obrátilo na český start-up CITYA, který městům nabízí softwarové řešení, jež umožňuje nasadit mnohem efektivnější mikrobusy. Stačí, aby cestující v chytré aplikaci zadal odkud, kam a kdy chce odvézt, a aplikace ho navede na tzv. virtuální zastávku, odkud ho mikrobus přepraví. Díky chytrým algoritmům se trasa i provoz spojení upravuje v průběhu cesty, například přistoupením dalších cestujících s podobnou trasou.

Chceme moderní veřejnou dopravu, říká město

„Dlouho jsme přemýšleli, jak se k veřejné dopravě postavit, protože od jejího zrušení v prosinci 2020 zájem obyvatel o MHD přetrvával. Ať už se jednalo o seniory nebo studenty. Nechtěli jsme však znovu kopírovat nefunkční model, ale zvolili jsme novou formu poptávkové dopravy, což z našeho pohledu představuje nejmodernější způsob veřejné dopravy, který si v obcích naší velikosti můžeme představit,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. Vedení města si od nového druhu chytré dopravy slibuje mnohem lepší obslužnost okrajových částí města, jako je Boršov, Udánky a Sušice. Na rozdíl od klasické MHD objednaný mikrobus přijede zpravidla až k domu prakticky v kteroukoliv denní dobu.

„Virtuálních zastávek po městě bude bezmála sto. Analýzou máme podložené, že rozmístěním zastávek uspokojíme až 80 procent veškerého obyvatelstva. V porovnání s předchozím modelem MHD jde o šedesátiprocentní nárůst. Docházková vzdálenost k bodu nástupu bude nanejvýš 300 metrů,“ představil Dokoupil novou službu, která začne fungovat v pondělí 16. září. Má už i své jméno – TřeBus.

První dva týdny bude klimatizovaný osmimístný mikrobus pro zájemce jezdit zdarma, od října jedna jízda vyjde na 30 korun. Platba půjde uskutečnit výhradně přes staženou aplikaci.

Podle zakladatele start-upu Dominika Janíka mají lidé u poptávkové dopravy jistotu, že v předem daných hodinách na jasně daném území bude jezdit a vozit lidi.

Mikrobus obslouží 94 procent obyvatel

„Z analýzy, kterou jsme pro město Moravská Třebová zpracovali, víme, že potenciál pro chytrou hromadnou dopravu v regionu je obrovský. V řeči čísel jsme u regionu okolo Moravské Třebové nově díky poptávkové dopravě schopni obsloužit do 10 minut dojížďky 8 100 obyvatel namísto dnešních 2 400. Do 15 minut dojížďky pak 94 procent obyvatel namísto dnešních 34 procent,“ uvedl. To je podle něj zhruba trojnásobné zlepšení, které by obyvatelé měli pocítit v každodenním životě. „Zároveň ale naší ambicí není kanibalizovat krajskou linkovou dopravu, operovat budeme jen na území Moravské Třebové a bezprostředního okolí a tyto linky vhodně doplňovat,“ přiblížil Janík.

Zastupitelstvo schválilo pilotní projekt na půl roku. Pokud se osvědčí, bude pokračovat. Pokud se ukáže, že o službu bude velký zájem, v plánu je přidat další mikrobus. Zatím bude služba fungovat od pondělí do pátku v časech od 7 do 19 hodin. Do pilotního projektu bude zapojen také Útěchov a Linhartice

„Celkové roční rozpočtové náklady jsou odhadované na 1,5 milionu korun. CITYA poskytuje software a technický support s call centrem, autobus bude provozovat společnost Busline. Náklady se budou lišit na základě toho, jak bude služba využívaná. Nedokážeme predikovat přesný počet jízd a cestujících, jízdné bude příjmem města. Pokud by se stalo, že by to byl nějaký velký průšvih, máme ve smlouvě možnost po půl roce odstoupit. Ale neočekáváme to,“ řekl místostarosta.

V Moravské Třebové se do budoucna počítá i s postupnou integrací návazností na vlaky a s kombinací tzv. semi-fixního režimu, který spočívá v tom, že mikrobus bude jezdit ve špičce v obdobě taktové linky bez ohledu na objednávky. „Společně s vedením města si od poptávkové městské dopravy slibujeme systém, který bude efektivní, komfortní a dostupný pro lidi a přitom cenově udržitelný pro městskou kasu,“ řekl Janík.