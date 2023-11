Na Vysočinu vlakem až 160 km/h. Starostové plán na zrychlení oceňují

Trať povede ve stávající stopě. V úseku Chrast – Pardubice je podle schválené studie proveditelnosti od společnosti Sudop doporučeno uvažovat o přeložkách tratě na rychlost až 160 km/h. Investice, která by podle studie měla začít v roce 2031, počítá i se zahloubením tratě podél pardubického letiště. Vyplývá to z dokumentů, které zveřejnila Správa železnic.

Správce kolejí si od elektrizace slibuje nejen větší efektivitu, ale i ekologický provoz. „Naplňování cílů vázaných na Zelenou dohodu pro Evropu totiž podle očekávání dopravců bude postupně omezovat dostupnost klasických dieselových vozidel,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Investice za několik miliard korun by se navíc dala financovat z prodeje emisních povolenek.

Studie zároveň zavrhla plány na vybudování takzvané Ostřešanské spojky, nové přímé trati, která měla spojovat Pardubice a Chrudim a odstranit jízdu úvratí přes Rosice. Železnice by tak dále měla vést kolem pardubického letiště

„Projekt bude přizpůsoben specifickým podmínkám nejen ve směrovém, ale také výškovém vedení trati s ohledem na trakční vedení. Technické řešení bude samozřejmě dále zpřesňováno v dalších stupních přípravy,“ uvedla ve svém vyjádření pro MF DNES Správa železnic.

Chrudim se dočká zastávky, Skuteč elektrizace

Místní politici plán ministerstva dopravy vítají. Například Chrudim by se měla konečně dočkat nové zastávky u obchodního centra Tesco, po níž volá už léta.

Dobrou zprávou pro region je i fakt, že stát chce elektrizovat část tratě do Skutče. Pardubický kraj stál hodně o to, aby se elektrizace rozšířila i na vedlejší trať. „Pro nás je ekonomicky nejvýhodnější variantou elektrizace celé tratě Pardubice - Havlíčkův Brod a na naši žádost se bude elektrizovat i v úseku Žďárec u Skutče - Skuteč pro možnost zavedení přímých vlaků v elektrické trakci,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Radní ve Skutči by přivítali, že by se většina cestujících nemusela spoléhat na autobus ve Žďárci u Skutče. „Přestože Pardubickému kraji přispíváme na dopravní obslužnost, když má vlak zpoždění, autobus ujede a lidé musejí domů pěšky. Pokud by dráty vedly až do Skutče, mohlo by to znamenat víc přímých spojů ze Ždárce,“ uvedl starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš.

Správa železnic o možné elektrizaci jednala i v Chrasti. „Začátkem června nám byla představena podoba projektu ve fázi studie. Správa železnic přednesla několik variant směru, kterým by se chtěla ubírat. Elektrizace a zvýšení traťové rychlosti si vyžaduje stavební úpravy a částečnou změnu trasy. Od nás ve směru na Pardubice by se dalo jezdit až 160 km/h. Na Hlinsko by šlo vzhledem k terénu o řádově nižší rychlosti, jen v některých úsecích by mohlo dojít k narovnání trati,“ řekl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský, který zvažovanou modernizaci trati podporuje nejen kvůli rychlejšímu spojení na Pardubice, ale i kvůli cestám zničeným od těžké nákladní dopravy z kamenolomu v Prosetíně.

Nové trakční vedení by totiž nákladním dopravcům zajistilo efektivnější dopravu stavebního materiálu, a tím i snížení množství přepravovaného kamene po silnici, což by uvítali hlavně lidé bydlící v okolí lomu.

I když by investice měla začít až v dalším desetiletí, Správa železnic by ráda v předstihu dostala pod dráty koleje z Havlíčkova Brodu do Hlinska. A to i kvůli Ždírci nad Doubravou, kde sídlí jeden z nejmodernějších závodů na zpracování dřeva ve střední Evropě, který zpracovává až milion kubíků dřeva ročně. Dopravci se u dlouhých vlaků se dřevem musejí spoléhat na dieselové lokomotivy, které se přepřahají na ty elektrické až v Havlíčkově Brodě, což významně jejich zvyšuje náklady.

15. srpna 2023