Už na jaře zrychlí díky ETCS vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem na 160 km/h

„Je to velmi významná trať především pro osobní přepravu. Rychlost přepravy z centra jednoho města do centra druhého města bude dlouho nepřekonatelná a věřím, že lidé proto budou volit vlakovou dopravu,“ řekl ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl.

„Zavedení ETCS zajistí nejvyšší úroveň zabezpečení železničního provozu a přinese další podstatný benefit, a to zvýšení traťové rychlosti. Tuto trať budeme také využívat jako odklonovou při mimořádnostech na hlavním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa železnic postupně modernizovala trať z Pardubic až do Opatovic nad Labem, kde dvoukolejka nyní končí. Přestavbu posledního úseku do Hradce Králové blokují spory o osud kaštanové aleje, jejíž část by měla stavbě ustoupit.

Nyní trať Správa železnic vybaví systémem ETCS. Ten funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spojení traťového zařízení s lokomotivou funguje přes mobilní síť GSM-R.

ETCS z Pardubic až do Jaroměře

Zavedení zabezpečovače proto předcházelo dokončení digitálního rádiového systému GSM-R. Získala jej nově nejen celá trať z Pardubic do Jaroměře, ale i úsek z Hradce Králové do Praskačky. Dělníci postavili technologické objekty včetně anténních stožárů a položili optické kabely. Stožáry jsou rozmístěné v rozpětí tří až sedmi kilometrů podle složitosti terénu. Komunikace mezi vlaky a dispečinkem je také vedena bezdrátově.

„Dřív se používal analogový systém. Strojvedoucí musel vše ručně přepínat. GSM-R činnosti dělá automaticky. Když se strojvedoucí potřebuje dovolat konkrétnímu výpravčímu, zmáčkne díky novému systému jedno stejné tlačítko a přepojí ho to vždy na správné místo,“ řekl ředitel dodavatelské společnosti Kontron Transportation Petr Vítek.

Stavba trvala rok a půl a stála téměř 243 milionů korun. Nyní zde Správa železnic může provést instalaci ETCS. Hofhanzl odhadl, že zabezpečovač by mohl být v provozu mezi Pardubicemi a Hradcem v březnu 2025. Umožní zvýšení rychlosti vlaků z dnešních 120 až na 160 kilometrů v hodině. „Řádově se cesta do Hradce Králové zkrátí o jednotky minut,“ řekl Hofhanzl. Systém ETCS na trati přijde přibližně na čtvrt miliardy korun.

Od 1. ledna 2025 bude jízda pod ETCS na klíčových tratích povinná. Do takzvaného výhradního provozu se dostanou hlavní železniční spojení napříč Českem. Celkem půjde o 622 kilometrů tratí. Jako první je od roku 2023 pod dohledem moderního zabezpečovače trať mezi Uničovem a Olomoucí.

V současnosti je pro takzvaný výhradní provoz pod ETCS vybaveno 1 304 vlaků a zhruba 2 800 strojvedoucích je vyškoleno pro jízdu s využitím tohoto systému. Fakticky to znamená dovybavit zhruba stovku vozidel, aby mohl být po spuštění ostrého provozu zachován plánovaný jízdní řád.