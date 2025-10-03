Potíže na železničním koridoru u České Třebové, stroj poškodil trakční vedení

Autor: ,
  8:26aktualizováno  8:57
Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno asi tři čtvrtě hodiny přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O incidentu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Podle webu Českých drah byl krátce po osmé hodině obnoven provoz pro vlaky vedené motorovými lokomotivami.

„Budou využity pro přetahování vlaků v dotčeném úseku,“ upřesnil Kavka. Správa železnic pracuje na opravě trakčního vedení. Železničáři předpokládají, že provoz pro elektrické vlaky bude obnoven kolem 10. hodiny.

Cestující musejí počítat se zpožděním řady spojů. Například Pendolino, které má do Prahy pravidelný příjezd v 9.27 hodin může podle webu ČD nabrat až dvouhodinové zpoždění. U vlaků IC 546 Ostravan, rj 284 Metropolitan Slovenská strela, rj 73 Vindobona a EC 113 Silesia se zpoždění může vyšplhat na 60 až 90 minut.

Některé spoje železničáři již odklonili přes Vysočinu. „Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem jsou odkloněny přes Vysočinu a nezastaví ve stanicích Pardubice a Česká Třebová,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Týká se to například vlaku rj 70 Vindobona. Aktuální informace cestující najdou na webu ČD.

Za poslední dva měsíce jde o již druhý kolaps železniční dopravy v důležitém uzlu. V půlce srpna požár trolejového vedení zastavil provoz na více než hodinu. České dráhy musely mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí zajistit náhradní autobusovou dopravu.

Jeden z největších kolapsů nastal loni v prosinci, kdy vlaky nabíraly až osmihodinová zpoždění. Správa železnic letos zahájila po letech odkladů tolik potřebnou modernizaci celého uzlu, který denně projede kolem 500 vlaků. Poslední velká rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové proběhla v 60. letech minulého století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Potíže na železničním koridoru u České Třebové, stroj poškodil trakční vedení

Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno asi tři čtvrtě hodiny přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O...

3. října 2025  8:26,  aktualizováno  8:57

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

2. října 2025  16:13

Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.

2. října 2025  15:34

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

2. října 2025  10:23,  aktualizováno  14:06

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

Rok po povodni začali u Kutřína stavět ochrannou hráz, hotovo bude za dva roky

Stavbaři protipovodňového díla v Kutříně na Chrudimsku se dostali do klíčové fáze – začali budovat základy bezmála 18 metrů vysoké hráze. Ta má ochránit obce v povodí Novohradky. Dokončena bude v...

1. října 2025  14:35

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:32,  aktualizováno  12:21

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Čert s automatem láká v Poličce k referendu, opozice chce skoncovat s hazardem

V Poličce budou lidé během parlamentních voleb rozhodovat o hazardu ve městě. Podnik, který před půldruhým rokem rozpoutal debatu o budoucnosti heren a kasin, ale před nedávnem zkrachoval.

1. října 2025  9:01

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

1. října 2025

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

Čistě z osobního hlediska asi ve středu večer v Pardubicích a širokém okolí nenajdete šťastnějšího člověka, než kterým bude Jiří Krejčí. Staronovému trenérovi Východočechů se přece jen splní sen, se...

30. září 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.