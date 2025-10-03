Potíže na železničním koridoru u České Třebové, stroj poškodil trakční vedení

Podle webu Českých drah byl krátce po osmé hodině obnoven provoz pro vlaky vedené motorovými lokomotivami.
„Budou využity pro přetahování vlaků v dotčeném úseku,“ upřesnil Kavka. Správa železnic pracuje na opravě trakčního vedení. Železničáři předpokládají, že provoz pro elektrické vlaky bude obnoven kolem 10. hodiny.
Cestující musejí počítat se zpožděním řady spojů. Například Pendolino, které má do Prahy pravidelný příjezd v 9.27 hodin může podle webu ČD nabrat až dvouhodinové zpoždění. U vlaků IC 546 Ostravan, rj 284 Metropolitan Slovenská strela, rj 73 Vindobona a EC 113 Silesia se zpoždění může vyšplhat na 60 až 90 minut.
Některé spoje železničáři již odklonili přes Vysočinu. „Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem jsou odkloněny přes Vysočinu a nezastaví ve stanicích Pardubice a Česká Třebová,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Týká se to například vlaku rj 70 Vindobona. Aktuální informace cestující najdou na webu ČD.
Za poslední dva měsíce jde o již druhý kolaps železniční dopravy v důležitém uzlu. V půlce srpna požár trolejového vedení zastavil provoz na více než hodinu. České dráhy musely mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí zajistit náhradní autobusovou dopravu.
Jeden z největších kolapsů nastal loni v prosinci, kdy vlaky nabíraly až osmihodinová zpoždění. Správa železnic letos zahájila po letech odkladů tolik potřebnou modernizaci celého uzlu, který denně projede kolem 500 vlaků. Poslední velká rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové proběhla v 60. letech minulého století.