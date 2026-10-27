Motorkářka zemřela po střetu s dodávkou, o její život bojovali svědci i záchranáři

Ke střetu došlo na křižovatce ulic Chrudimská, Demokratické mládeže, Pod Břízkami a Zborovské náměstí krátce před 17. hodinou. Řidič dodávky vyvázl bez zranění, žena na motocyklu však utrpěla vážná zranění.
Ještě před příjezdem záchranářů ženu oživovali lidé, kteří se nacházeli na místě. Následně resuscitaci převzali záchranáři.
„Na místo vyrazila nejbližší lékařská a záchranářská posádka. O život osoby bojovali záchranáři zhruba půl hodiny. I přes veškeré provedené úkony svým zraněním na místě podlehla. Jednalo se především o mnohočetná závažná poranění hlavy,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
Řidič dodávky zraněný nebyl. „U něj byla provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem. U zemřelé policisté nařídili soudní pitvu,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Na místě zasahovalo také několik hlídek strážníků a profesionální hasiči z Pardubic. Strážníci usměrňovali dopravu, hasiči provedli protipožární opatření a pomáhali zdravotníkům při záchraně ženy. Kvůli probíhajícímu zásahu postavili zástěnu.
„U dodávky jsme provedli protipožární opatření a odklidili jsme následky nehody. Zástěna byla postavena z důvodu ochrany soukromí a zajištění klidu pro práci záchranářů,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
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Kvůli nehodě byl provoz na křižovatce výrazně omezen. Vozidla jedoucí z centra směrem na Chrudim pouštěli kyvadlově, řidiče přijíždějící od Chrudimi hlídky odkláněly do ulice Pod Břízkami.
„Příčiny a okolnosti této tragické nehody jsou nyní předmětem dalšího vyšetřování,“ dodala Holečková.