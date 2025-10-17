Tragická nehoda u Litomyšle. Řidič kamionu od nehody s osobákem ujel

  9:55
Od ranních hodin je po tragické dopravní nehodě paralyzována silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na výpadovce z Litomyšle nedaleko křižovatky na Kornici došlo k tragické nehodě osobního auta a kamionu, který po nehodě ujel. Díky rychlé operativní práci policie byl vypátrán v Olomouckém kraji.

U Litomyšle došlo k tragické nehodě osobního auta, které se střetlo s návěsem kamionu. (17. října 2025) | foto: Policie ČR

K nehodě došlo v pátek ráno krátce po půl šesté na silnici I/35 na výjezdu z Litomyšle směrem na Vysoké Mýto. Podle dosavadních informací na místě pravděpodobně došlo ke střetu osobního vozidla s návěsem nákladního vozidla.

„Po našem příjezdu se na místě nacházelo pouze osobní vozidlo značky Škoda Roomster, které bylo vlivem střetu odmrštěno do příkopu, kde zůstalo na střeše,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Řidič nákladního vozidla z dosud nezjištěných příčin z místa odjel. „Nám se ho díky okamžité operativní práci podařilo vypátrat v Olomouckém kraji,“ dodala mluvčí.

Viník nehody ujel v autě, které předtím naboural

Řidič osobního vozidla utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Jeho spolujezdkyně byla se zraněním převezena do nemocnice.

Případem se zabývají kriminalisté, kteří zjišťují bližší okolnosti, včetně důvodu, proč řidič nákladního vozu nezastavil, a zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog.

Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Kdy bude silnice průjezdná policie nedokáže odhadnout. Hasiči v tuto chvíli vyprošťují havarované vozidlo z příkopu. Podle dopravního portálu Dopravninfo.cz je uzavřený úsek mezi odbočkami na Sedliště a Kornice. Kolony se tvoří už od letiště ve Vysokém Mýtě. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes České Heřmanice a Sloupnici nebo přes Morašice.

Není to tak dávno, co na stejném úseku u Cerekvice na Loučnou došlo k vážné nehodě osobního auta a linkového autobusu. Při nehodě byl těžce zraněn řidič autobusu i osobního vozu. Oba museli být transportováni dvěma vrtulníky do Brna a Hradce Králové. Dalších sedm středně těžce zraněných lidí, kteří utrpěli zranění hlavy a končetin, převezly sanitky do okolních nemocnic. Na místě musel zasahovat i posttraumatický tým.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
