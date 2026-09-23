Nehoda se stala kolem šesté hodiny ráno na 145. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc. Tahač s návěsem sjel z dálnice na zpevněnou krajnici, následně skončil v příkopu a převrátil se na bok.
Řidič nehodu nepřežil. Podle policie neměl jednapadesátiletý muž zapnutý bezpěčnostní pás. „Podle dosud zjištěných informací nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté nařídili soudní pitvu,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
„Na místo jsme vyslali záchranářskou posádku z Holic a lékařskou posádku z Vysokého Mýta. Vzhledem k mnohačetným poraněním, která muž utrpěl, i přes veškerou intervenci záchranářů svým zraněním na místě podlehl,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
|
Řidič zůstal uvězněný v převráceném kamionu, musel vykopnout čelní sklo
Na místo vyrazili také profesionální hasiči z Holic a dobrovolná jednotka z Dašic. „Řidiče jsme nejprve vyprostili z kabiny a na místě provedli protipožární opatření. Krátce před desátou hodinou dopoledne jsme z místa odjížděli,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Z důvodu zadokumentování a následného odklizení následků havárie byl po celou dobu zásahu uzavřen jeden jízdní pruh. Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.