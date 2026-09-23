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Smrtelná nehoda na dálnici D35. Kamion s balíky skončil na boku, řidič zemřel

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  11:39

Smrtelná nehoda řidiče kamionu na dálnici D35 (23. září 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Tragická nehoda kamionu zkomplikovala ve středu ráno dopravu na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Nákladní auto, které převáželo papírové balíky skončilo z dosud nezjištěných příčin na boku. Jeho řidič zemřel. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky, provoz byl po dobu zásahu sveden do jednoho jízdního pruhu.

Nehoda se stala kolem šesté hodiny ráno na 145. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc. Tahač s návěsem sjel z dálnice na zpevněnou krajnici, následně skončil v příkopu a převrátil se na bok.

Řidič nehodu nepřežil. Podle policie neměl jednapadesátiletý muž zapnutý bezpěčnostní pás. „Podle dosud zjištěných informací nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté nařídili soudní pitvu,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

„Na místo jsme vyslali záchranářskou posádku z Holic a lékařskou posádku z Vysokého Mýta. Vzhledem k mnohačetným poraněním, která muž utrpěl, i přes veškerou intervenci záchranářů svým zraněním na místě podlehl,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

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Na místo vyrazili také profesionální hasiči z Holic a dobrovolná jednotka z Dašic. „Řidiče jsme nejprve vyprostili z kabiny a na místě provedli protipožární opatření. Krátce před desátou hodinou dopoledne jsme z místa odjížděli,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Z důvodu zadokumentování a následného odklizení následků havárie byl po celou dobu zásahu uzavřen jeden jízdní pruh. Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.

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