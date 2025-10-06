Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Autor:
  10:49
Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Policie nyní vyšetřuje okolnosti a silnice je v místě zcela uzavřena.

Čelní střet osobního a nákladního automobilu na Chrudimsku nepřežil jeden z řidičů. (6. října 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Nehoda se stala krátce před 8:30 na silnici II/305. Na místo vyjížděly všechny záchranné složky.

Řidič osobního automobilu utrpěl při srážce vážná zranění, kterým na místě podlehl.

„U řidiče nákladního vozidla byla provedena dechová zkouška na alkohol, s negativním výsledkem. U zemřelého bude nařízen odběr krve,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Z důvodu vyšetřování a odstraňování následků nehody je úsek zcela uzavřen a policie odklání dopravu po objízdných trasách přes Podlažice a Dobrkov. Další objízdná trasa vede přes Přibylov a Skuteč. Policie zároveň žádá účastníky silničního provozu, aby se řídili pokyny policistů na místě.

Okolnosti a přesné příčiny nehody jsou nyní předmětem dalšího šetření.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Policie nyní vyšetřuje...

6. října 2025  10:49

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

V Pardubicích byly výsledky celkem těsné. Zvítězilo ANO, hned za ním SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny v Pardubicích vyhrálo ANO, které získalo 13 900 hlasů, tedy 30,93 % z celkového počtu. Hned za ním následovalo SPOLU s 28,17 %. Volební účast byla v Pardubicích poměrně...

5. října 2025

Dvanáctiletý chlapec z Pardubic, který se nevrátil domů, byl nalezen v pořádku

Policisté v Pardubickém kraji pátrali od večera po dvanáctiletém chlapci, který v sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. V neděli po poledni policisté pátrání odvolali a potvrdili, že chlapec...

5. října 2025  11:58,  aktualizováno  13:40

Nehoda čtyř aut na tři hodiny zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu byl v úseku od obce Hřebeč do...

5. října 2025  11:03,  aktualizováno  13:20

Voliči vykroužkovali dceru Josefa Luxe. Víc je zajímalo, že jsem žena, myslí si

Vedle Marka Výborného a Karla Haase se za SPOLU do sněmovny probojovala Marie Kršková. Starostka Orlického Podhůří s necelými 700 obyvateli v preferenčních hlasech téměř dostihla politického...

5. října 2025  12:52

Instagram porazil billboardy. Do sněmovny jde za STAN čtyřiadvacetiletá studentka

Starostové z Pardubického kraje budou mít v Poslanecké sněmovně nečekané zastoupení. Jedno z křesel získala čtyřiadvacetiletá studentka Filozofické fakulty v Brně Anežka Nedomová, která šla do voleb...

5. října 2025  11:06

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s...

5. října 2025  6:54

V Pardubickém kraji vyhrálo ANO, mandát získala dcera Josefa Luxe i další ženy

V Pardubickém kraji s drtivým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 34 procent hlasů a ve Sněmovně posílí o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, ta přijde o jedno...

4. října 2025  16:26,  aktualizováno  21:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.