Pardubice hlásí druhou letní posilu do útoku. Vyšly jim námluvy s Jakubem Laukem, který se nakonec nedočkal nového kontraktu v NHL. V posledních letech dominoval fyzickým hokejem, v Dynamu plánuje...

Pilotní provoz vlaku, který jako palivo využije hydrogenovaný rostlinný olej, začíná na Orlickoústecku. Část tratí tam není elektrifikovaná a jezdí po ní motorové vlaky. Testované palivo by mělo...

Téměř 80 míst v kraji je bez mobilního signálu, vysílače postaví jen někde

V Pardubickém kraji pořád existuje dost obcí, kde mají lidé problém se špatným mobilním signálem. Do pěti let by se měla situace alespoň někde zlepšit. Výstavbu vysílačů nově usnadňuje legislativa.