Místo skeletu budou kanceláře. Pardubická Palachovka dostala povolení

Roky hyzdí centrum Pardubic. Od zbytku světa ji oddělují ploty a zazděné vchody. Předtím sloužila jako útočiště pro bezdomovce a narkomany.

„To, co jsme tady našli, nikdo nechce vidět. Výkaly, stříkačky, nepořádek. Úklidová četa pracovala v oblecích, které používaly sestry za epidemie covidu-19,“ uvedl zakladatel firmy CFIG Martin Chovanec.

Právě jeho firma torzo budovy vedle podniku Kávoviny dostaví a vybuduje si v ní nové sídlo. Stavební povolení je už orazítkované, kolem 10. července by se mělo začít stavět.

„Potřebovali jsme lepší, reprezentativnější a větší prostory. Teď jsme v centru Pardubic, kousek od třídy Míru. Není to tam ideální z hlediska dopravy, parkování ani kapacity. Hledali jsme nové prostory, volných kancelářských budov v Pardubicích moc není,“ řekl zakladatel skupiny CFIG Chovanec, který v minulosti už oznámil plán na zástavbu západní části Hradecké ulice nebo na budování nového hotelu u věžáku Magnum.

Torzo, jehož výstavba se zastavila před deseti roky, má pět nadzemních podlaží, nahoře je terasa s výhledem na město. Bude tam i třeba knihovna nebo zenová zahrada.

„Dole budou coworkingové kanceláře, které chce firma pronajímat za zvýhodněné nájemné pro lidi, již rozjíždějí svůj byznys. Svých zaměstnanců tam firma bude mít kolem 50 až 60. Po dostavbě za zhruba rok až dva se bude kancelářská budova jmenovat Palachovka,“ uvedl Chovanec, který chce, aby v přízemí také vznikla kavárna od společnosti Coffeeshop Company.

Sídlo by mělo být energeticky pasivní

Stavba je dokončena do fáze železobetonového skeletu, který je po letech zcela bez závad. Staticky je objekt v pořádku. Za dva týdny si budovu převezme stavební firma. „Máme stavební povolení, které nabylo právní moci 26. června. Už nás nic nelimituje, můžeme to zahájit,“ řekl zástupce společnosti CFIG Real Estate Petr Samek. Budova bude podle něj v energeticky úsporném standardu.

„Solární panely, zateplení nebo trojitá skla jsou už samozřejmostí. Plánujeme propustnou omítku, budova bude energeticky pasivní,“ dodal Samek.

Budovu začal v roce 2009 stavět soukromý investor, a zkrachoval. Stavěl také bytový dům v Milheimově ulici. „Jednatel firmy skončil ve vězení. Firma se položila. Později nedostavěné kanceláře koupilo stavební konsorcium enteria, protože ho stavěla jedna z jeho společností, firma Marhold. Má to jednu výhodu, skelet nám za ty roky pěkně vyzrál,“ řekl Chovanec a doplnil, že dostavba budovy vyjde na zhruba 90 milionů korun. Podobnou částku pak společnost vydala na nákup nemovitosti od stavebního konsorcia enteria.

Opuštěnou stavbu obývali dlouho lidé bez domova. Městský obvod V, kam budova patří, ji pak na své náklady oplotil. Podle starosty Jiřího Rejdy ulice zase dostává lepší ráz. Naproti je nedávno opravená městská budova, je v ní podnikatelský inkubátor. Kolem kancelářské budovy by měla být zeleň a opravený chodník, stejná dlažba, jako je v ulici Na Spravedlnosti. Na tom by se developer měl podílet.

„Budou tady dvě krásně zrevitalizované budovy. Stane se z toho třída, kde to žije, kde je to příjemné, kde se nebudou lidé v noci bát chodit. Ulici si pamatuji ze svého dětství jako pěknou. Nyní má bohužel spíše nálepku ghetta. Věřím, že se to po dostavbě změní,“ řekl starosta městského obvodu Rejda z ANO.

Nejvýznamnější aktivity má skupina CFIG, podle které se jmenuje i nedávno otevřený stadion pro pardubické fotbalisty, v odvětví financování, realit a pohledávek. Společnost zaujímá důležité postavení také na poli e-commerce, a to především ve správě finančních portálů. Skupina CFIG podle Chovance investuje také do zachování českého umění, které tvoří převážnou část firemní sbírky.