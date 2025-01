V renesančním zámku staví moderní sál. Památka musí mít život, míní ředitel

Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek je zastáncem zásahů do památek, které by přes památkovou péči před třiceti lety patrně neprošly. V severním křídle pardubického zámku nyní stavbaři budují nový moderní společenský sál navržený Evou Jiřičnou. V sousední místnosti s kazetovým stropem budou odborníci doplňovat torza renesanční malby. A v hradbách kolem zámku by chtěl Libánek otevřít dva průchody do Tyršových sadů.

„I ty průchody boří určitý mýtus, který zde razili někteří konzervativní památkáři, podle nichž má podoba zámku zůstat nedotčená včetně průchodu, tedy že má být jeden. Já jsem zastáncem intervencí do památek. Můj přístup byl původně přitom spíše konzervativní, ale změnil jsem názor, dospěl jsem k tomu na základě zkušeností s provozem zámeckého areálu,“ řekl Libánek, který muzeum sídlící na zámku řídí od roku 2015.