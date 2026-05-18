Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Autor: ,
  18:17
Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost Mangan Chvaletice, která získala předběžné ekonomické hodnocení (PEA) nezávislé společnosti Tetra Tech Canada, uvedl ředitel firmy Jan Votava. Místní mangan je v kvalitě, z níž lze vyrábět produkty nezbytné pro většinu lithium-iontových baterií.
Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny. | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Hodnocení PEA potvrzuje vysokou úroveň provozní marže ve výši 48 procent. I přes celkový nárůst inflace odpovídají náklady původním odhadům z roku 2022. Projekt tak vykazuje vyšší efektivitu, neboť aktuální rozpočet počítá s vyšší produkční kapacitou vysoce čistého síranu manganatého (HPMSM) a tržby nově podpoří i prodej vedlejšího produktu uhličitanu hořečnatého,“ uvedl Votava.

Projekt počítá s roční produkcí 50 tisíc tun vysoce čistého kovového manganu s konverzí na 150 tisíc tun vysoce čistého monohydrátu síranu manganatého. Je naplánován na životnost projektu 26 let, čistá současná hodnota po zdanění by měla dosáhnout 492 milionů amerických dolarů, v přepočtu 10,278 miliardy korun při diskontní sazbě osm procent.

Projekt počítá s dvoufázovou výstavbou, která sníží počáteční kapitálovou náročnost a omezí rizika financování. Společnost začlenila do svého prodejního portfolia výrobu uhličitanu hořečnatého v množství až 20 000 tun ročně, což zvyšuje celkovou výnosnost.

„Aktualizovaná data potvrzují, že projekt má veškeré předpoklady pro to, aby z naší země učinil klíčového hráče na evropském trhu s kritickými surovinami. Naším cílem je finální zpracování materiálu s vysokou přidanou hodnotou přímo v místě, což české ekonomice přinese zásadní technologický i hospodářský náskok,“ uvedl Votava.

Nyní se společnost zaměří na přípravu úplné studie proveditelnosti, dokončit ji chce v první polovině roku 2027. Vlastní provoz by měl začít zhruba v roce 2032.

Náklady na projekt na výrobu vysoce čistých manganových produktů se odhadovaly zhruba na 750 milionů amerických dolarů (asi 15,7 miliardy korun). Závod by měl zaměstnat asi 400 lidí, část v nepřetržitém provozu. Rozhodnutím vlády se zásoby manganu poblíž Chvaletic staly ložiskem strategického významu.

Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské firmě Euro Manganese, chce přebudovat odkaliště vzniklá v letech 1951 až 1975 u Chvaletic, Trnávky a Řečan.

Mangan se využívá jako přísada do slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Podle Votavy je strategickou surovinou, asi 90 procent se zatím dováží z Číny.

Euro Manganese bude pokračovat v jednáních s potenciálními zákazníky, v přípravě financování, v zajištění zbývajících práv k pozemkům a ve využívání dostupných evropských a českých nástrojů pro podporu strategických průmyslových projektů.

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

