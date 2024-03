Lipová alej v Pardubicích už je pokácená, udělala prostor pro silnici

Aktivisté protestovali a politici hledali řešení, jak stromy zachovat. Nakonec nic nepomohlo a problém vyřešily motorové pily. Lipová alej na dukelské straně nádraží patří už jen do historie.

„Zvažovali jsme spoustu možností, jak stromy zachránit, i nám je líto, že lípy musí padnout. Tam je jeden velký problém, přímo pod lipami je vedeno veřejné osvětlení, které potřebujeme modernizovat,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Letité stromy padly hlavně kvůli tomu, že radnice má v lokalitě velké plány. Lávka přes kolejiště už stojí. Brzy by u ní měl stát dopravní terminál Jih s parkovacím domem. A kvůli plánovanému vyššímu provozu je nutné opravit a rozšířit silnice z kostek.

„Z ulice k Vápence se stane přístupová cesta k budoucímu terminálu Jih, kde bude stát parkovací dům a vyústí tam lávka od vlakového nádraží. Ulici je proto potřeba zmodernizovat a rozšířit,“ řekl Jan Hrabal.

Variant záchrany třicítky stromů bylo podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové hodně, včetně toho, že by odborná firma stromy přesadila jinam. „Technicky to ale nakonec skutečně nešlo bez kácení vyřešit, protože stromy jsou v přímé linii veřejného osvětlení, které také bránilo přesazování a které je mimo jiné také velice drahé,“ řekla Klčová z hnutí ANO.

Město kácení nechce nechat bez náhrady a zavázalo se, že za pokácené stromy vysadí jiné. „Budeme se snažit úbytek lip kompenzovat na jiném místě. Nebude to však přímo v bezprostřední blízkosti ulice K Vápence,“ řekl Hrabal.

A to je opakovaný problém. Náhradní výsadba se sice za městem někde provede, ale to danému místu nijak nepomůže. Přitom z okolí nádraží mizí stromy masově. Rozšíření silnice kolem Parama, stavba nové křižovatky u Trojice i budování protihlukových stěn u železnice stálo život stovky stromů a keřů. A to i přesto, že studie v roce 2019 zjistila, že právě v této oblasti se město v létě nejvíce přehřívá.

„Jedná se především o oblasti v okolí hlavního nádraží, historického středu města a širšího centra nebo obchodních center,“ vyjmenovala místa s nejvyššími teplotami ve městě po zveřejnění studie Lenka Marková z odboru hlavního architekta.

Alej se od počátku snažila skupina lidí zachránit, pořádala petici i demonstrace. Padne podle nich zbytečně kolem 30 zdravých lip, které tam ještě desítky let mohly růst. „Pokácená alej lip v ulici K Vápence je pro nás velkým zklamáním, přitom řešení, jak lípy alespoň částečně zachovat, by bylo,“ uvedla Olga Kudrnová z iniciativy Za zelenější Duklu.

Ve městech má podle aktivistů smysl bojovat o každý vzrostlý strom, každý z nich funguje částečně jako klimatizace a snižuje zatížení ovzduší exhalacemi, uvedli na svém webu.

Práce na rozšíření ulice, kde vzniknou i autobusové zálivy, už začala. „Hotovo by mělo být nejpozději v listopadu. Věříme, že se práce podaří o měsíc zkrátit,“ řekl Hrabal. Město je chce uspíšit kvůli lávce, která překlenula železniční koleje a vede z vlakového nádraží k ulici K Vápence. Správa železnic plánovala zprovoznit lávku letos v květnu. Obyvatelé Dukly tak budou mít přímé spojení s nádražím, dosud to musí objíždět. „Naším cílem je zprovoznit to co nejrychleji, teď je tam staveniště,“ dodal Hrabal.

Projekt ještě zahrnuje parkovací dům, který bude stavět dopravní podnik. „Zastupitelé nejspíš v dubnu budou schvalovat novou variantu stavby, ta původní je na dnešní ceny moc drahá,“ uvedl ředitel podniku Tomáš Pelikán.