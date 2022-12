Parkovací dům na pardubické Dukle u terminálu Jih bude menší, město šetří

Terminál má obsahovat parkovací dům, autobusové zastávky, bude v části ulice K Vápence, kde vyústí lávka přes železniční koridor. Místo bude spojnicí jižní části města, tedy hlavně sídliště Dukla, s vlakovým nádražím. Jenže nakonec nepůjde o tak obří stavbu, jak se plánovalo.

„Vzhledem k narůstajícím cenám energií a stavebního materiálu by se udělala úspornější varianta. Původně to vycházelo kolem 300 milionů korun, teď by to podle mých odhadů bylo i přes půl miliardy. To už je moc, musíme někde ubrat,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Město terminál postavit chce, ale chtělo by najít úspory. Parkovací dům s trafostanicí a retenční nádrží má stavět dopravní podnik. Veřejný prostor jako opravu ulice, mobiliář, zálivy pro autobusy nebo kruhový objezd bude dělat magistrát.

„Věřím, že přípravné práce by se daly začít dělat v příštím roce, aby se na podzim mohlo začít. Dopravní podnik se měl zabývat revizí parkovacího domu, že by se nemuselo stavět všech pět pater a střecha, kde se má parkovat, ale třeba jenom tři patra. Stavba by byla připravená na dostavbu,“ řekl Nadrchal, který byl u vzniku projektu jako náměstek primátora.

Evropská unie dá sto milionů. Dotace ale už stoupat nebude

Podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána je potřeba vše přepočítat na současné ceny, náklady na výstavbu i na provoz včetně splátek úvěru. Evropská dotace na parkovací dům bude s konečnou platností kolem 100 milionů korun, ne procentní podíl z celkových nákladů.

„Dopravní podnik si bude brát úvěr. Město, tedy představenstvo, chce znát provozně-ekonomický model za současných podmínek. A aby případně další patra bylo možné dostavět v budoucnosti, takové je zadání města,“ řekl Pelikán.

Lávka přes železniční koridor i provozní koleje má být hotová na konci příštího roku, staví ji současně s modernizací železničního uzlu Pardubice Správa železnic. Ostatně podstatná část roky připravovaného přemostění už je několik měsíců nad kolejištěm. Lávka má ústit schodištěm na ulici a zároveň mít vstup do parkovacího domu, kde má být výtah. Povedou z ní také výstupy na jednotlivá nástupiště.

„Na konci příštího roku tam ještě parkovací dům mít nebudeme. Bude se to muset nějak přizpůsobit. Všechny nástupy a sestupy z lávky mají mít bezbariérovou úpravu. Výtah má být součástí parkovacího domu. K té lávce bychom zatím přistavěli výtahovou šachtu,“ řekl Pelikán.

Projekt kritizují ochránci stromů

Na druhou stranu kdyby se parkovací dům notně zmenšil nebo se nestavěl vůbec, část obyvatel Pardubic by měla radost. Ochráncům stromů se totiž vůbec nelíbí, že by v ulici K Vápence měla padnout kvůli terminálu lipová alej.

„Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé. Vykácením této aleje, která se umístila v celostátní soutěži Alej roku na třetím místě v rámci Pardubického kraje, se opět o něco zhorší životní prostředí na Dukle,“ řekla zastupitelům za ochránce přírody Olga Kudrnová.

Ovšem podle politiků už se pro stromy nic nedá dělat, navíc prý většina z nich má stejně své odžito. Primátor Nadrchal uvedl, že perspektivní stromy podle odborného posudku jsou jen tři. „Ostatní už velkou životnost nemají. Některé stromy už tam navíc nejsou, protože je bez povšimnutí aktivistů pokácela kvůli modernizaci železničního uzlu Správa železnic,“ řekl před časem Nadrchal.