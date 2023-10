Pardubice couvají od parkovacího domu Jih. Nevědí, zda by se v něm parkovalo

Přes kolejiště na pardubickém nádraží už se klene lávka pro pěší, která měla jednou ústit do parkovacího domu u Terminálu Jih na Dukle. Ale to se zatím nestane a otázka je, zda-li vůbec někdy.

„Zcela upřímně si musíme říct, že původně navržený parkovací dům za 400 milionů nyní stavět nemůžeme. A to třeba kvůli tomu, že od doby prvních plánů se naprosto dramaticky zvedla cena peněz. Úvěr by nás nyní přišel podstatně dráž,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku.

Právě tuto městskou firmu radní zaúkolovali, aby stavbu parkovacího domu a dalšího zázemí připravila a postavila. Plány se však odsouvají na neurčito. V prvé řadě totiž politici chtějí zjistit, zda vůbec někdo bude chtít u lávky parkovat a hlavně za kolik. Pro tyto účely nedaleko sídla firmy enteria vyroste klasické parkoviště.

„Určitě tam plochu zkultivujeme, aby tam lidé mohli parkovat a bezpečně chodit. Odhadem tam vznikne 100 míst. Budou na parcelách, na kterých stály dnes už zdemolované výrobní haly,“ uvedl ředitel Pelikán, který je zároveň zastupitelem města za Společně pro Pardubice.

Na dočasném parkovišti bude město testovat, kolik jsou lidé za parkování ochotni zaplatit. Případ dnes uzavřeného podzemního parkoviště v hypermarketu Albert ukázal, že to není právě moc.

„Auto tam šlo nechat za stovku na celý den, a stejně tam nikdo moc nejezdil. Na nově zřízeném parkovišti u lávky si tak chceme vyzkoušet cenotvorbu a to, co lidé budou chtít dát. Těžko tam ale můžeme zavést parkovné za 50 korun na den. To se nám parkovací dům nezaplatí ani za půl století,“ řekl k důvodům váhání radnice u stavby Pelikán.

Ve hře jsou i další parkovací domy

Navíc podle něj mohou do území vkročit další hráči. Jednak stále není jisté, jak bude vypadat parkoviště v hypermarketu po dokončení rekonstrukce, a pak také firma Eurobit zvažuje výstavbu svého parkovacího domu vedle nedávno otevřeného autobusového Terminálu B.

„To jsou všechno věci, které zásadně ovlivní naše rozhodnutí a musíme je brát v potaz. Navíc maximální dotace na parkovací dům bude jen sto milionů. I to nás omezuje. Dříve platilo, že dostaneme až 85 procent celkové ceny díla,“ doplnil Pelikán. Radnice však má nyní několik let na rozhodnutí. „Čerpat dotaci lze do roku 2026 či 2027, nemusíme tak zásadně spěchat,“ řekl ředitel dopravního podniku.

Možná by se dala v tuto chvíli čekat kritika ze strany opozice, protože parkovací dům se dlouho připravoval a měly se na něj čerpat evropské peníze. Ovšem podle bývalého náměstka primátora odpovědného za dopravu Petra Kvaše z ODS radní dělají správný krok.

„Jsem rád, že město volí tento scénář, i proto, že jsem jim ho jako první na jednání zastupitelstva navrhl. Nemá smysl nyní šetřit a stavět třeba malý parkovací dům, do kterého nám pak nikdo nebude jezdit. Je ideální nejprve zkusit, kolik lidé budou chtít zaplatit. Navíc se třeba ukáže, že ten dům není v místě vůbec potřeba, že ho lidé jdoucí na vlak nepotřebují,“ uvedl Kvaš, podle kterého by však na místě mohl později stát třeba i velký parkovací dům, ale pro jiné hosty.

„Pokud časem zavedeme po městě všude zóny regulovaného stání, tak budeme muset lidem nabídnout nějakou alternativu, kde zaparkují. Bylo by dobré, kdyby si město udělalo průzkum veřejnosti, zda by třeba lidé jezdící do Pardubic za prací tady byli ochotni za nějaký poplatek parkovat. Pak nám z toho může vyjít, že na místě potřebujeme parkovací dům třeba sedmipatrový pro 750 aut. Uvidíme, ale v tuto chvíli nemá cenu se do ničeho tlačit,“ uvedl Petr Kvaš.

Původně město chtělo stavět parkovací dům pro zhruba 550 aut. Pak se začalo číslo snižovat, aby se ušetřilo. Nicméně radnice zatím aspoň opraví ulici K Vápence, která vede k budoucímu Terminálu Jih. Stavbu by si mohla firma převzít ke konci roku. Radnice aktuálně vypisuje výběrové řízení. „Náklady budou přes 70 milionů korun,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Už příští rok se otevře zmíněná lávka přes koleje, a město tak chce mít do té doby ulici modernizovanou, aby k místu měli důstojný přístup chodci, cyklisté i motoristé.