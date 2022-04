Stavba terminálu pro linkové autobusy začala, činžák půjde k zemi celý

Činžák půjde nakonec k zemi celý Dům na náměstí Jana Pernera v Pardubicích nakonec radnice nechá zbourat. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří tak ukončili několik let dlouhou ságu, během které se dům měl bourat, pak v něm měl být tunel, pak měl zmizet ze dvou třetin, a nakonec tedy půjde k zemi celý. „Zastupitelé se na tomto kroku shodli ve velké většině,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal z ANO s tím, že dům udělá místo novému autobusovému nádraží. Magistrát zvolil variantu ubourat dvě třetiny domu a třetinu nechat pro dva nájemní byty, přičemž v přízemí by bylo zázemí městské policie. Vzhledem k tomu, že se nakonec povedlo dojednat dohodu s nájemníky, je podle primátora Martina Charváta lepší celou budovu zbourat. „Jsem rád, že jsme došli k dohodě s nájemníky, zpětně jim chci poděkovat. Musíme prostranství doprojektovat, bude tam víc zeleně. Doufám, že to občané ocení, když budou čekat na svůj spoj,“ řekl. V místě terminálu bude také ústit lávka přes kolejiště, která povede na Duklu. Pro tamní obyvatele to bude velká zkratka, protože železnice kříží město a přímá trasa na nádraží dosud nevede. (zln)