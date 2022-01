Pardubice se dohodly s nájemníky na stěhování, stavba terminálu může začít

Nakonec žádné soudní tahanice a boj právníků nebudou. Ačkoliv ještě před pár týdny se zdálo, že nájemníci činžáku stojícího vedle nádraží odejdou z městských bytů jen za doprovodu policistů, nyní je jasné, že stěhování proběhne v klidu.

„Jsme rádi, že jsme se s posledními dvěma rodinami domluvili na stěhování. Město jim nabízí hodně slušné podmínky, aby se lépe vyrovnaly s těžkou situací, kterou stěhování pro seniory jistě představuje,“ uvedl pardubický radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Podobný názor má i bývalý pardubický zastupitel Jan Linhart, který rodině Josefa Čápa pomáhal při komunikaci s radnicí.

„Nakonec to Čápovi ani paní Vosáhlová nebudou hrotit do krajnosti a domluvili se s městem na vystěhování. Na soud tedy nedojde. Asi je to tak dobře. Díky tomu, že tvrdě bojovali, tak od města získají pomoc při stěhování a finanční kompenzaci. Nebyl to tedy marný boj,“ uvedl Linhart na adresu posledních nájemníků.

Josef Čáp několikrát přímo na zasedání zastupitelstva politikům řekl, že se stěhovat nebude, a to ze dvou základních důvodů. Jeden byl čistě emoční, protože si byt vylepšil štukovou výzdobou. Za druhé radním vyčítal, že chtějí bourat dům s několika desítkami bytů, který navíc nedávno magistrát opravoval.

Nakonec se však argumentům vedení města podvolil. Bez zbourání části domu by totiž nebylo možné nové autobusové nádraží postavit. To stávající chce soukromý investor zbourat a pozemky využít pro komerční výstavbu.

„Lidé z domu si mohli vybrat lokalitu i velikost bytu, do kterého půjdou. Radnice nyní stáhne žalobu, kterou se chtěla domoci vyklizení dvou posledních bytů. Stěhování by mělo proběhnout do konce února tak, aby se na jaře mohl začít stavět nový terminál,“ uvedl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek.

A nakonec lidé nebudou z domu odcházet dočasně, ale nastálo. Ve vysokém věku se totiž nechtějí za chvíli stěhovat zpět.

„Zdravotní stav klientů neumožňuje dlouhodoběji čelit tlaku. Rozhodli se, že dům opustí nikoliv dočasně, ale natrvalo. Město jim nabídlo volné byty a nájemní smlouvu na dobu neurčitou, zajistí jim na své náklady stěhování a dostanou kompenzaci,“ řekl ČTK právní zástupce nájemníků Jan Poláček.

Ve veřejné soutěži na stavbu Terminálu B, který bude navazovat na terminál městské hromadné dopravy před pardubickým hlavním nádražím, v tendru nedávno zvítězila pražská společnost BAK s nabídkovou cenou přes 106,3 milionu s daní tedy téměř 129 milionů korun.

Původně měla být součástí stavby terminálu i provozní budova, v níž měl najít zázemí například Dopravní podnik města Pardubic či některé odbory pardubického magistrátu.

„Vzhledem ke stavu ekonomiky a městského rozpočtu jsme se však, podobně jako u jiných projektů, rozhodli přistoupit k úspornější variantě a z návrhu stavby vyjmout dostavbu administrativní budovy,“ řekl primátor Martin Charvát z hnutí ANO s tím, že stavba nového terminálu potrvá zhruba 12 měsíců.

Výhodou je, že na nákladný projekt pošle většinu peněz Evropská unie. „Na tuto stavbu máme schválenou dotaci téměř 100 milionů, zbývající náklady půjdou na vrub města. Je to jedna ze staveb, kterou zrealizovat musíme, neboť majitel pozemku pod stávajícím autobusovým nádražím se rozhodl tuto plochu využít k nové výstavbě,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal.